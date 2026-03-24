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24 de marzo de 2026 - 09:46
País.

El Gobierno publicó un video por los 50 años del golpe militar: "La historia completa"

Por el 24 de marzo, la Casa Rosada presentó un video de los hechos desde “ambos lados” a través de una publicación en redes sociales.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
24 de marzo nunca mas

En el aniversario de los 50 años del golpe militar de 1976, el Gobierno Nacional publicó un video institucional, a través de su canal de YouTube y redes sociales.

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El Gobierno destacó a través de la cuenta de Casa Rosada en X: “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa. Porque solo una sociedad que mira su pasado con libertad puede aprender de él y evitar repetir sus tragedias”. El video se titula: “Las víctimas que quisieron esconder”.

La crítica al kirchnerismo

El video tiene inicialmente un mensaje muy crítico del kirchnerismo: “En el año 2003 el Gobierno Nacional lanzó una masiva campaña política empleando cuantiosos recursos públicos para imponer en la sociedad un relato sobre los trágicos acontecimientos de la década del ’70, con una visión sesgada y revanchista cuyo objetivo ulterior era el de beneficiar económicamente a unos pocos y ganar rédito político para construir nuevas mayorías de poder”.

Cuestionó que “en este proceso, miles de víctimas del accionar estatal, paraestatal y de los grupos guerrillero-terroristas fueron ignoradas, marginadas y silenciadas, porque su reconocimiento no se ajustaba al relato que se buscaba consolidar”.

Video del 24 de marzo

Los testimonios en el video

El material incluye testimonios que refuerzan la idea de revisión del pasado reciente. La primera voz que aparece es la de Miriam Fernández, nieta apropiada durante la dictadura militar y quien recuperó su identidad en 2017. “Para sanar en este país y para sanar como ciudadanos, tenemos que contar la historia verdadera”, sostuvo el video.

En el mismo registro, agregó que en la reconstrucción del último golpe de Estado “hubo muchas cosas que no se contaron” y otras que “se taparon”. Según planteó, durante años “la sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo”, en una definición que se alinea con el enfoque que el gobierno de Javier Milei busca instalar.

Miriam Fernánde

El material suma luego la voz de uno de los hijos del coronel Argentino del Valle Larrabure, Arturo C. Larrabure. Según relató, su padre “se desempeñaba en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos en 1974 cuando una noche fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)”.

En ese tramo, expuso sobre la duración del cautiverio. “De la historia argentina es el secuestro más largo, duró más de un año, 372 días”, señaló. A partir de ese caso, el testimonio plantea la necesidad de una instancia superadora: “Es el momento de convocar a la unión de los argentinos y a la reconciliación de los argentinos”.

Arturo C. Larrabure

El video completo

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