El mensaje de apoyo del Indio Solari a Cristina Kirchner. 

El respaldo del artista generó una catarata de repercusiones, que se tradujeron en un gran número de "me gusta" y mensajes tanto para el Indio como para Cristina Kirchner. “Siempre del lado Indio y CFK de la vida”, “Indio querido te amo”, “Siempre del lado del amor”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

Por su parte, de Pedro utilizó su cuenta de Twitter para agradecer el mensaje de apoyo de Solari:“Gracias, @indio_solari_ok , por jugártela siempre, por estar del lado de la gente, siempre de este lado de la mecha. Fuerte abrazo!”.

El descargo de Cristina Kirchner

Luego de que la Justicia rechazara el pedido de la vicepresidenta para ampliar su declaración indagatoria en la Causa de Vialidad, la ex mandataria ejerció su derecho de defensa en sus redes personales, en donde cuestionó el rol de los fiscales Luciani y Mola, y mostró comunicaciones entre Nicolás Caputo y José López, que expusieron la familiaridad que había entre ambos.

“Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado. El juicio empieza con la ficción que relataron durante cinco días los fiscales. No eran acusaciones, eran un guión y bastante malo por cierto”, enfatizó la ex presidenta.

Además, CFK agregó que “no solamente no fue probado, sino que se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Lo pudimos ver a través de los testimonios de más de 100 testigos citados por el Ministerio Público Fiscal”.

Según la vicepresidenta, el objetivo del juicio en el que cree que será condenada es “disciplinar a la dirigencia política para que nadie se anime a hacerlo dos veces. Dos veces pagarle al FMI y decirle andate, no; dos veces plantarse frente a los fondos buitres, no; dos veces Vaca Muerta, no; dos veces las AFJP, no, no, no”.