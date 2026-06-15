El riesgo país ronda los 425 puntos, el valor más bajo en ocho años. 

El riesgo país argentino, medido por JPMorgan, descendió hasta los 425 puntos básicos en Wall Street, alcanzando su valor más reducido desde abril de 2018, en una rueda marcada por el buen desempeño de los activos locales.

Durante la apertura de la semana, el riesgo país retrocedió 12 puntos básicos y cerró en 425 , con una caída del 2,75%, de acuerdo con datos de Rava Bursátil.

Un valor similar se registró el 27 de abril de 2018 , en la gestión de Mauricio Macri, cuando el indicador de JPMorgan finalizó en 419 puntos básicos .

Se trató, como se indicó, de la tercera jornada consecutiva de retroceso, luego de que la calificadora S&P elevara la nota de la deuda soberana argentina de CCC+ a B-.

Hoy la tendencia se repitió y los bonos subieron en promedio un 1% en el exterior, luego de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, señalara durante la madrugada que Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo para poner fin al conflicto.

Luis Caputo, ministro de Economía, remarcó en sus redes sociales que “siempre expliqué lo mismo: cuando la macroeconomía está en orden, el paso del tiempo juega a favor, no en contra. La Argentina es hoy un ejemplo de prudencia fiscal y monetaria. Las mejoras crediticias de Fitch y S&P son la consecuencia lógica de este nuevo orden, y el riesgo país está ajustando de manera acorde".

Desde la sociedad de bolsa GMA Capital remarcaron que la deuda argentina sigue rindiendo cerca del 9% anual, por encima de emisores con la misma calificación como Angola o Kenia (8%) e incluso de créditos peor calificados como Ecuador o El Salvador (6%).

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Sin embargo, se calcula que el capital institucional habilitado por la mejora de la calificación podría aumentar desde un rango de entre 150.000 y 250.000 millones de dólares a más de 300.000 millones, lo que podría impulsar una nueva compresión del riesgo país.

Qué pasó con las bolsas del exterior

Durante la jornada del lunes, los mercados externos operaron al alza, una tendencia que impactó también en gran parte de los ADR argentinos que cotizan en Wall Street. Corporación América lideró las subas con un 6,2%, seguida por Edenor (+4,3%), Mercado Libre (+3,6%) e Irsa (+3,5%).

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Por el contrario, YPF encabezó las bajas con un retroceso del 5,9%, afectada por la caída del petróleo. En la misma tendencia descendente se ubicaron Loma Negra (-2,3%), Tenaris (-2%) y Transportadora de Gas del Sur (-2%).

Luego del anuncio del acuerdo de paz, Donald Trump sostuvo que el entendimiento incluye la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque sin ofrecer detalles adicionales. Como consecuencia, el precio del Brent se ubicó en 83,63 dólares por barril, tras caer un 4,20% frente a la jornada anterior.

Así, el petróleo se alejó del pico de US$126,41 registrado en mayo, luego de una noticia que calmó los temores sobre el suministro mundial y disminuyó las expectativas de aumentos en las tasas de interés.