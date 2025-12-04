jueves 04 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 - 20:17
País.

Elecciones 2025: cronograma completo del pago a las autoridades de mesa

Los viáticos, que van de $40.000 a $120.000, se pagarán desde el 10 de diciembre según la terminación del DNI.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Cuándo cobran las autoridades de mesa de las elecciones de mayo (Archivo)

El Correo Argentino confirmó el cronograma de pagos para quienes se desempeñaron como autoridades de mesa durante las Elecciones 2025, realizadas el pasado 26 de octubre. El pago de los viáticos comenzará el 10 de diciembre y se realizará según la terminación del DNI de cada beneficiario.

La medida se enmarca en la resolución 347/2025, que establece los montos destinados a quienes cumplieron funciones electorales. Los pagos aplican tanto para quienes eligieron cobro en sucursal como pago electrónico.

elecciones 2025 la quiaca
Elecciones 2025.

Elecciones 2025.

Cronograma de pago para las autoridades de mesa

Las autoridades de mesa podrán cobrar el viático correspondiente en las siguientes fechas:

  • 10 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

  • 11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

  • 12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

  • 15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

  • 16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Montos establecidos para Elecciones 2025

La resolución detalla los siguientes valores:

  • $40.000 para autoridades de mesa (titulares o suplentes).

  • $40.000 adicionales para quienes completaron la capacitación previa opcional.

  • Total posible para autoridades capacitadas: hasta $80.000.

En el caso de los delegados electorales, responsables de la coordinación general en los centros de votación, el monto asignado por la jornada electoral asciende a $120.000, debido a las mayores responsabilidades del rol.

