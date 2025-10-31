Elecciones 2025: cuándo y cómo cobrarán las autoridades de mesa

Elecciones 2025 en Jujuy

Tras las elecciones 2025 de carácter legislativas nacionales realizadas el domingo 26 de octubre, confirmaron los montos y modalidades de pago para las autoridades de mesa en Jujuy que participaron de los comicios en todo el país.

Según la resolución 347/2025, los ciudadanos que cumplieron tareas durante la jornada electoral recibirán viáticos de entre $40.000 y $120.000, dependiendo del rol desempeñado. “El plazo para cobrar va a ser dentro de los 90 días”, detalló Manuel Álvarez del Rivero, Secretario Electoral Federal.

“Ahora conformaremos el listado de las autoridades que trabajaron durante la jornada comercial, tanto de las autoridades de mesa como de los delegados”, dijo Álvarez del Rivero. Luego la Justicia Nacional Electoral verificará el cumplimiento efectivo de las funciones de cada autoridad y notificará al Correo Argentino, encargado del pago.

“Este año tenemos la novedad de que van a poder optar la manera en que van a poder hacerse el pago de los viáticos: de manera presencial en alguna oficina de correo, o también puede ser a través de una transferencia, alguna cuenta bancaria o billetera virtual, siempre y cuando esté a nombre de la autoridad de mesa”, detalló.

Para consultar el estado del pago, las autoridades de mesa deberán ingresar a la página web del Correo Argentino, donde podrán verificar si ya están habilitados para cobrar. Se dispuso un plazo de hasta un año para reclamar los viáticos correspondientes en caso de no haberlos percibido. Los montos por las Elecciones 2025 Los montos establecidos para las autoridades de mesa titulares o suplentes es de $40.000; con capacitación previa que fue opcional otros $40.000 adicionales. Y quienes completaron la capacitación podrán cobrar hasta $80.000 en total. En el caso de los delegados electorales que trabajaron el domingo, el monto es $120.000 por la jornada, debido a sus mayores responsabilidades en la coordinación de los centros de votación, según aclararon desde la Justicia Electoral Nacional

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.