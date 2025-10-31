viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 07:08
Viáticos.

Elecciones 2025: cuándo y cómo cobrarán las autoridades de mesa

Tras las elecciones 2025 del domingo, te detalamos cuándo y cómo cobrarán las autoridades de mesa que trabajaron esa jornada.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tras las elecciones 2025 de carácter legislativas nacionales realizadas el domingo 26 de octubre, confirmaron los montos y modalidades de pago para las autoridades de mesa en Jujuy que participaron de los comicios en todo el país.

“Ahora conformaremos el listado de las autoridades que trabajaron durante la jornada comercial, tanto de las autoridades de mesa como de los delegados”, dijo Álvarez del Rivero. Luego la Justicia Nacional Electoral verificará el cumplimiento efectivo de las funciones de cada autoridad y notificará al Correo Argentino, encargado del pago.

“Este año tenemos la novedad de que van a poder optar la manera en que van a poder hacerse el pago de los viáticos: de manera presencial en alguna oficina de correo, o también puede ser a través de una transferencia, alguna cuenta bancaria o billetera virtual, siempre y cuando esté a nombre de la autoridad de mesa”, detalló.

Para consultar el estado del pago, las autoridades de mesa deberán ingresar a la página web del Correo Argentino, donde podrán verificar si ya están habilitados para cobrar. Se dispuso un plazo de hasta un año para reclamar los viáticos correspondientes en caso de no haberlos percibido.

Los montos por las Elecciones 2025

Los montos establecidos para las autoridades de mesa titulares o suplentes es de $40.000; con capacitación previa que fue opcional otros $40.000 adicionales. Y quienes completaron la capacitación podrán cobrar hasta $80.000 en total.

En el caso de los delegados electorales que trabajaron el domingo, el monto es $120.000 por la jornada, debido a sus mayores responsabilidades en la coordinación de los centros de votación, según aclararon desde la Justicia Electoral Nacional

