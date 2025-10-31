Captura de pantalla tomada el 30 de octubre de 2025 del Manual de capacitación para las autoridades de mesa

La foto de una urna con dos cintas rotas no prueba que hubo fraude electoral; la que garantiza su seguridad es otra faja más ancha

“Acabo de ver algo, las cajas están abiertas”, se escucha decir a una mujer en un video que muestra una urna con dos cintas cortadas, compartido en TikTok , Facebook e Instagram .

“Qué DEMOCRACIA más berreta… Mamita… #FraudeElectoral”, escribe un usuario en X junto a una captura del video.

Como se ve en el video, la urna corresponde a la mesa mesa “0764”, en Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires.

El contenido comenzó a circular durante las elecciones legislativas del 26 de octubre, en las que La Libertad Avanza consiguió más del 40% de los votos a nivel nacional sobre el 31,6% de Fuerza Patria.

Las imágenes virales muestran una urna con dos cintas finas rotas sobre el pliegue de la tapa, que a su vez están en la base pero sin cortar. También hay una faja más ancha que recubre la tapa y parte de su dorso, en donde está el orificio para insertar los votos.

Sin embargo, que haya roturas en las cintas finas no implica que haya fraude.

La faja ancha garantiza la seguridad de la urna

Las autoridades de mesa son las encargadas de recibir los materiales electorales para armar la mesa de votación. Entre esos materiales están la urna y fajas de seguridad.

En caso de recibir la urna armada, las autoridades deben abrirla y fijarse que no tenga nada adentro, señaló la Cámara Nacional Electoral (CNE) a AFP Factual —medio que junto a Chequeado coordina la alianza Reverso—.

Para abrirla, deben cortar las fajas más finas, como muestra una imagen en el manual de capacitación para las autoridades de mesa. Luego, deben poner encima una faja de seguridad más ancha, que posteriormente será firmada por el presidente de mesa, el vocal y los fiscales partidarios.

Lo que también puede pasar es que las autoridades reciban la urna desarmada y “se equivoquen” al montarla, explicó la CNE tras revisar el contenido viral. “Lo importante es que la urna tiene puesta la faja de seguridad, que es la que garantiza que está cerrada”, sostuvo.

La CNE confirmó a AFP Factual no haber recibido denuncias de fraude vinculadas a la apertura de una urna.

No es la primera vez que esta narrativa desinformativa circula durante los comicios. Reverso verificó afirmaciones similares ligadas a las primarias de 2015 y 2019.

