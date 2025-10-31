viernes 31 de octubre de 2025

31 de octubre de 2025 - 21:37
País.

Tras la salida de Guillermo Francos, renunció Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior

El ex funcionario había asumido al frente de la cartera el 16 de septiembre de 2025, luego de que el Gobierno decidiera restituir el Ministerio del Interior.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Lisandro Catalán

Lisandro Catalán 

Reunión clave.
Política.

Javier Milei y Mauricio Macri cenaron en Olivos en medio de los cambios en el gabinete
Guillermo Francos y Manuel Adornis.
Gobierno.

Manuel Adorni es el nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos

Tras conocerse esa noticia, Lisandro Catalán que estaba al frente del Ministerio del Interior, también presentó su renuncia.

La salida fue comunicada mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde expresó: “Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina”.

Embed

Catalán había asumido al frente de la cartera el 16 de septiembre de 2025, luego de que el Gobierno decidiera restituir el Ministerio del Interior, que durante el primer tramo de la gestión libertaria había sido degradado a Secretaría. La medida, oficializada mediante el Decreto 672/2025, fue parte de una serie de cambios impulsados tras el resultado adverso de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. El relanzamiento del Ministerio incluyó nuevas atribuciones, como la promoción del turismo, la política ambiental y la articulación con gobernadores provinciales.

En ese marco, Catalán fue presentado como el encargado de abrir una nueva etapa de diálogo político. Su debut en la gestión se dio con el lanzamiento de la mesa federal, que reunió a mandatarios provinciales cercanos al oficialismo. Apenas mes y medio después de su designación, su salida ocurre en paralelo a una reconfiguración del Gabinete que incluye también la reasignación de funciones en la Jefatura y la Vicejefatura de Gabinete, según los cambios introducidos por el DNU 658/2025, que modificó la Ley de Ministerios.

