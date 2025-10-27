Elías Suárez es el nuevo gobernador de Santiago del Estero

Elías Suárez fue elegido nuevo gobernador de Santiago del Estero al imponerse con más del 70% de los votos en las elecciones provinciales de este domingo. Con el 74,08% de las mesas escrutadas, la fórmula del Frente Cívico por Santiago, integrada por Suárez y Carlos Silva Neder, logra una victoria contundente que reafirma el dominio del espacio político que conduce Gerardo Zamora.

Resultados oficiales y panorama político Según los primeros datos del escrutinio provisorio, Despierta Santiago, encabezado por Alejandro Parnas, se ubica en segundo lugar con el 12,18% de los votos. En tanto, La Libertad Avanza, con Ítalo Cioccolani como candidato, alcanza el 11,71%, ocupando el tercer puesto.

La amplia diferencia obtenida por el oficialismo marca una continuidad en la conducción política de la provincia y consolida el respaldo popular a las políticas desarrolladas en los últimos años.

Una jornada electoral sin incidentes El acto electoral transcurrió con normalidad y alta participación ciudadana, gracias a un operativo logístico que garantizó el funcionamiento de las mesas en todos los departamentos. No se registraron incidentes relevantes, y las autoridades destacaron el comportamiento cívico de los votantes santiagueños.

Continuidad en la gestión y nuevos desafíos De cara al próximo período, Suárez y Silva Neder anticiparon que la gestión mantendrá la línea de trabajo impulsada por Zamora, con prioridad en educación, salud, infraestructura y desarrollo productivo. El objetivo, según manifestaron desde el Frente Cívico, será profundizar el crecimiento económico y la estabilidad política y social que caracterizan a Santiago del Estero en los últimos años.

