lunes 27 de octubre de 2025

27 de octubre de 2025 - 08:39
Elías Suárez es el nuevo gobernador de Santiago del Estero

Elías Suárez, del Frente Cívico por Santiago, fue elegido ayer como gobernador de la provincia de Santiago del Estero con más del 70% de los votos.

Por  María Florencia Etchart
Elías Suárez fue elegido nuevo gobernador de Santiago del Estero al imponerse con más del 70% de los votos en las elecciones provinciales de este domingo. Con el 74,08% de las mesas escrutadas, la fórmula del Frente Cívico por Santiago, integrada por Suárez y Carlos Silva Neder, logra una victoria contundente que reafirma el dominio del espacio político que conduce Gerardo Zamora.

Resultados oficiales y panorama político

Según los primeros datos del escrutinio provisorio, Despierta Santiago, encabezado por Alejandro Parnas, se ubica en segundo lugar con el 12,18% de los votos. En tanto, La Libertad Avanza, con Ítalo Cioccolani como candidato, alcanza el 11,71%, ocupando el tercer puesto.

La amplia diferencia obtenida por el oficialismo marca una continuidad en la conducción política de la provincia y consolida el respaldo popular a las políticas desarrolladas en los últimos años.

Una jornada electoral sin incidentes

El acto electoral transcurrió con normalidad y alta participación ciudadana, gracias a un operativo logístico que garantizó el funcionamiento de las mesas en todos los departamentos. No se registraron incidentes relevantes, y las autoridades destacaron el comportamiento cívico de los votantes santiagueños.

Continuidad en la gestión y nuevos desafíos

De cara al próximo período, Suárez y Silva Neder anticiparon que la gestión mantendrá la línea de trabajo impulsada por Zamora, con prioridad en educación, salud, infraestructura y desarrollo productivo.

El objetivo, según manifestaron desde el Frente Cívico, será profundizar el crecimiento económico y la estabilidad política y social que caracterizan a Santiago del Estero en los últimos años.

