miércoles 28 de enero de 2026

27 de enero de 2026 - 22:16
País.

En el cierre de su visita a Mar del Plata, Javier Milei participa de la obra de Fátima Flórez y en la Derecha Fest

En el cierre de su gira por Mar del Plata, Javier Milei volvió a mostrarse en público junto a su expareja Fátima Flórez al asistir a su obra en el Teatro Roxy.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Javier Milei en la Derecha Fest.
Javier Milei en la Derecha Fest.
De esta manera, Milei vuelve a compartir escena con la humorista y actriz luego de varios meses sin mostrarse juntos en público. El lunes por la noche, el Presidente ya había asistido a un ensayo de la obra, donde Flórez confirmó que el jefe de Estado participará cantando el tema “El Rock del Gato”, de la banda Los Ratones Paranoicos.

Las actividades del mandatario se dan tras una intensa jornada política en la ciudad balnearia. El lunes encabezó una caravana denominada “Tour de la Gratitud”, junto a su hermana Karina Milei y referentes de La Libertad Avanza como Diego Santilli y Sebastián Pareja. Durante el recorrido por las calles Avellaneda y Güemes, Milei se acercó a militantes y simpatizantes del espacio.

image
Javier Milei en la Derecha Fest.

Javier Milei en la Derecha Fest.

En ese contexto, el Presidente tomó un megáfono para agradecer el respaldo electoral y defender los principales proyectos del oficialismo en la antesala de las sesiones extraordinarias del Congreso. “Ya tenemos dictamen para la Ley de Glaciares y la modernización laboral. Dentro de poco vamos a tener leyes de países razonables”, afirmó.

Además, aseguró que “todas las promesas de campaña van a estar cumplidas antes de mitad de año” y adelantó el envío de una reforma tributaria con el objetivo de reducir la presión fiscal. También volvió a defender la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad: “En la Argentina, el que las hace las paga”, sostuvo.

Luego de su participación en el espectáculo de Flórez, Milei se trasladará a La Derecha Fest, donde cerrará la jornada con un discurso. En el evento también participarán figuras del espacio libertario como Agustín Laje, Lilia Lemoine, Nicolás Márquez y Sergio “Tronco” Figliuolo.

Según lo previsto por la organización, el Presidente tomará la palabra alrededor de las 23 horas, tras las exposiciones de Diego Santilli y Sebastián Pareja, poniendo así fin a su gira por Mar del Plata.

En Santiagodel Estero denuncian a dos mujeres por torturar y matar animales video
Horror.

En Santiago del Estero denuncian a dos mujeres por torturar y matar animales

Por  Claudio Serra

