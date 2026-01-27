ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la distribución y la comercialización en Argentina de la pomada mentolada Mentisan, un ungüento de origen boliviano ampliamente conocido por sus supuestas propiedades terapéuticas. La decisión fue oficializada a través de la Disposición 128/2026, publicada en el Boletín Oficial.

ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país ANMAT prohibió el uso y la comercialización de la pomada Mentisan en todo el país Falta de registro sanitario Según informó el organismo, la Dirección de Gestión de Información Técnica constató que el producto no se encuentra inscripto en el Registro de Especialidades Medicinales (REM). Esta irregularidad implica que el ungüento carece de autorización para su venta en el país y que no existen datos oficiales sobre su procedencia ni sobre las condiciones en las que es elaborado.

Un producto de uso extendido Mentisan es utilizado de manera habitual para aliviar síntomas de resfríos y catarros, además de irritaciones cutáneas, heridas leves, contusiones, cortaduras, picaduras de insectos y labios agrietados. También se le atribuyen propiedades inhalantes y efectos para mitigar dolores reumáticos, neurálgicos y cefaleas, lo que explica su amplia circulación informal en distintos puntos del país.

Advertencia por riesgo sanitario En el comunicado oficial, la ANMAT advirtió: “Corresponde clasificarlo como un medicamento sin registro ante la autoridad sanitaria en la República Argentina, respecto del que se desconoce su procedencia, condiciones de elaboración y que por lo tanto representa un riesgo para la salud de los potenciales pacientes”. La información fue confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.

Recomendación de prohibición total Ante la falta de registro, el Servicio de Fiscalización de la Cadena de Distribución recomendó prohibir de manera inmediata el uso, la distribución y la comercialización del producto en todo el territorio nacional, hasta tanto se regularice su situación. Asimismo, se dispuso informar la medida a todas las autoridades sanitarias jurisdiccionales. Alcance de la medida Finalmente, el titular de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana, resolvió restringir la utilización de todos los lotes y presentaciones de Mentisan en el país. Desde el organismo reiteraron la importancia de utilizar únicamente medicamentos debidamente autorizados y adquiridos en canales formales, para resguardar la salud de la población.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.