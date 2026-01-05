lunes 05 de enero de 2026

5 de enero de 2026 - 13:54
Informe.

En Reyes Magos 2026 se gastó casi $60.000 por regalo: qué fue lo más elegido

A través de un informe de Focus Market se revelaron los gastos promedio de Reyes Magos 2026. Además, detallaron cuáles fueron los regalos más elegidos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Reyes Magos 2026 - Imagen creada con IA

Reyes Magos 2026 - Imagen creada con IA

Desde Focus Market llevaron a cabo un informe de Reyes Magos 2026 donde se consultó acerca de esta tradición que los argentinos aún mantienen para realizar regalos.

Reyes Magos 2026: qué fue lo más elegido por los argentinos

Las proyecciones muestran que más del 70% de la demanda por los regalos de Reyes Magos se concentra en juguetes, indumentaria y libros didácticos. Este patrón refleja no solo la tradición cultural de la fecha, sino también una preferencia de los hogares por productos con valor recreativo y educativo, aun en un contexto de consumo más selectivo

La proyección de la demanda para esta fecha indica que el 38% regalará juguetes, el 20% indumentaria y el 14% libros didácticos, entre otros.

image

En la categoría de mayor demanda, como es la de juguetes, la variación de precios se ubicó por debajo de la inflación promedio interanual. Esto indica un nivel de competencia muy elevado donde el sector absorbió parte de los costos para sostener el volumen de ventas en una fecha clave, ofreciendo aumentos más moderados que el nivel general de precios acompañado de ofertas, promociones y descuentos.

En dicho relevamiento, los mismos juguetes que en 2025 y el aumento interanual asciende hasta un 33%, donde el juego de memoria que en 2025 tenía un precio de $28.491, en 2026 su precio es $37.990.

image

Cuál fue el gasto promedio del regalo por Reyes Magos

Este año la proyección de gasto promedio por regalo es de $59.500, un 25% más que el año anterior (2025: $47.460).

A continuación podemos ver el Top 10 de los juguetes más pedidos por los niños y niñas para Reyes Magos. Los precios arrancan en $9.000 con un Juego de magia, una mascota interactiva por $31.500, monopatín plegable por $184.000, y el robot vader (70cm) por $499.950, entre otros.

image

