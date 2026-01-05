En Reyes Magos 2026 se gastó casi $60.000 por regalo: qué fue lo más elegido

Desde Focus Market llevaron a cabo un informe de Reyes Magos 2026 donde se consultó acerca de esta tradición que los argentinos aún mantienen para realizar regalos.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
A través de un informe de Focus Market se revelaron los gastos promedio de Reyes Magos 2026. Además, detallaron cuáles fueron los regalos más elegidos.
Desde Focus Market llevaron a cabo un informe de Reyes Magos 2026 donde se consultó acerca de esta tradición que los argentinos aún mantienen para realizar regalos.
Las proyecciones muestran que más del 70% de la demanda por los regalos de Reyes Magos se concentra en juguetes, indumentaria y libros didácticos. Este patrón refleja no solo la tradición cultural de la fecha, sino también una preferencia de los hogares por productos con valor recreativo y educativo, aun en un contexto de consumo más selectivo
La proyección de la demanda para esta fecha indica que el 38% regalará juguetes, el 20% indumentaria y el 14% libros didácticos, entre otros.
En la categoría de mayor demanda, como es la de juguetes, la variación de precios se ubicó por debajo de la inflación promedio interanual. Esto indica un nivel de competencia muy elevado donde el sector absorbió parte de los costos para sostener el volumen de ventas en una fecha clave, ofreciendo aumentos más moderados que el nivel general de precios acompañado de ofertas, promociones y descuentos.
En dicho relevamiento, los mismos juguetes que en 2025 y el aumento interanual asciende hasta un 33%, donde el juego de memoria que en 2025 tenía un precio de $28.491, en 2026 su precio es $37.990.
Este año la proyección de gasto promedio por regalo es de $59.500, un 25% más que el año anterior (2025: $47.460).
A continuación podemos ver el Top 10 de los juguetes más pedidos por los niños y niñas para Reyes Magos. Los precios arrancan en $9.000 con un Juego de magia, una mascota interactiva por $31.500, monopatín plegable por $184.000, y el robot vader (70cm) por $499.950, entre otros.
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.