Tras el trabajo de varios bomberos y fuerzas de seguridad, lograron contener el avance de las llamas . Se informó que no hubo heridos de consideración, pero si personas afectadas por el humo, todos asistidos por el sistema de emergencia medicas de Salta.

Se incendió un centro comercial en Salta.jpg Se incendió un centro comercial en Salta

Pérdidas millonarias

El fuego destruyó la mayoría de los comercios que están ubicados en la galería en pleno centro de Salta capital, una de las zonas más concurridas no solo por los propios salteños, sino también por el turismo regional y nacional.

El incendio generó caos en la zona centro, donde se debieron cortar los servicios y el tránsito de forma preventiva durante varios minutos para evitar males mayores. Algunos propietarios de esos comercios, sufrieron crisis nerviosas y debieron ser asistidos.

Se incendió un centro comercial en Salta (2).jpg Comercios arrasados tras el incendió en Salta

Primeras hipótesis

Según medios de Salta, la primera conclusión sobre el origen del incendio marca que las causas serían accidentales. El informe preliminar no habría hallado otros motivos del inicio del foco. Interviene el Fiscal Penal 2 Ramiro Ramos Ossorio.

Angustia de los propietarios

“Queremos ir a ver por favor, es el lugar donde yo tengo mi local, quiero ir a ver, por favor que me dejen pasar. Quiero ver de afuera por lo menos para quedarme un poco más tranquila. Yo tengo dos locales. Hay una feria que se llama Centro Comercial del Norte y otra Feria Provincial. Una señora me llamó a la cinco de la mañana pero no podría venir rápido”, contó con angustia una comerciante a Informate Salta.

SALTA - Voraz incendio en una galería comercial en el centro de Salta - #canal7

“Abrí mi local en enero, vendo topa deportiva, lentes. Empecé este año, estoy muy mal, es mi sacrificio diario y saber que se perdió todo, me dicen que todo nuestro sector está afectado. Hay gente que tiene su local hace más de 25 años”, relató otro comerciante afectado.

Se incendió un centro comercial en Salta (3).jpg Se incendió un centro comercial en Salta

“No sabemos qué pasó, si hubo corto circuito, una vela, yo tengo tres locales. Uno invierte mucho dinero, es mucha plata el capital que se pierde, no tenemos ningún seguro. Yo tenía zapatillera, lencería, ropa de dama”, dijo un joven entre lágrimas.