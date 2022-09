image.png Esteban Bullrich fue dado de alta en las últimas horas

Además, el exsenador publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales. “Gracias, A Dios, por todo. A mi mujer, María Eugenia, y a mis hijos, por ayudarme a cargar mi cruz con una sonrisa. A mi familia, por estar siempre. A mis amigos y hermano por turnarse para que no esté nunca solo”, escribió.

“Médicos, enfermeros, kinesiólogos, especialistas, personal de limpieza, ustedes fueron grandes responsables del regreso a casa. Y lo llevaron adelante con profesionalismo, buen trato y una sonrisa siempre a flor de piel. Y a todos ustedes, por los rezos, oraciones y mensajes de apoyo. Me sumaron fuerza para ganar esta batalla. La guerra contra la ELA continúa”, manifestó.

Vale recordar que el exsenador debió renunciar a su banca en 2021 tras haber sido diagnosticado con ELA y desde el año pasado impulsa una campaña para juntar fondos y colaborar con el avance científico relacionado a la ELA. Bajo esa idea nació la Fundación Bullrich, que organizó actos y eventos informativos. En una de sus apariciones públicas, el exministro de Educación contó cómo vive la patología. “Lo veo como si Dios me hubiese dado esta enfermedad para que emprenda la batalla. Yo no la dejo descansar a la ELA. Voy a encontrar una cura. Me voy a dormir siempre diciéndole que le voy a ganar”, dijo.