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25 de junio de 2026 - 12:33
País.

Esteban Bullrich renunció al PRO con fuertes críticas hacía la dirigencia del partido

Esteban Bullrich sostuvo que la conducción del PRO priorizó la conveniencia política por sobre la responsabilidad ética.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Esteban Bullrich

El ex senador y exministro de Educación, Esteban Bullrich, presentó su renuncia irrevocable al PRO tras más de dos décadas de militancia. En una carta dirigida a Mauricio Macri, sostuvo que el partido se alejó de sus principios fundacionales y priorizó la conveniencia política por encima de la responsabilidad ética.

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A través de una extensa publicación difundida en redes sociales, Bullrich explicó que tomó la decisión debido a un creciente distanciamiento con la conducción partidaria, al considerar que varias de sus decisiones recientes se apartaron de los valores que dieron origen al PRO.

Esteban Bullrich - Mauricio Macri

“Desde hace ya un tiempo me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen”, expresó en la carta fechada el 24 de junio. Según señaló, no se trata de diferencias estratégicas o coyunturales, sino de una brecha cada vez más profunda entre los principios que el espacio dice defender y las decisiones que finalmente adopta.

Punto de quiebre

El exfuncionario identificó como punto de quiebre la postura asumida por el partido respecto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese sentido, aseveró que “la protección brindada fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”.

Para Bullrich, ese momento puso al descubierto que “la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética”.

“El tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción”

El dirigente también vinculó su decisión con el proceso personal que atravesó tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En la carta sostuvo que la enfermedad lo llevó a replantear sus prioridades y a valorar la coherencia entre sus convicciones y sus acciones.

“El tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia”, escribió, al tiempo que aseguró que permanecer en el partido implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no se sentía identificado.

Esteban Bullrich
Esteban Bullrich en su lucha contra el ELA.

Esteban Bullrich en su lucha contra el ELA.

Esteba Bullrich fue senador nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2023, cargo al que renunció luego de que se conociera su diagnóstico de ELA. En su despedida reconoció el liderazgo de Macri y le agradeció por haber impulsado una fuerza política que transformó el escenario político argentino en las últimas décadas.

Sin embargo, remarcó que existen momentos en los que “la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia” y manifestó su deseo de que el PRO pueda recuperar los valores que inspiraron su creación.

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