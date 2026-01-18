Evacuaron a más de 90 familias por el desplazamiento de un cerro

Una noche de extrema tensión se vivió en Comodoro Rivadavia, Chubut, durante los primeros minutos de este domingo , cuando un nuevo deslizamiento del cerro Hermitte obligó a evacuar a más de 90 familias de los barrios Sismográfica y El Marquesado. El desplazamiento del suelo provocó derrumbes, grietas profundas y daños estructurales en viviendas, lo que generó un operativo de emergencia de gran magnitud.

Según los primeros relevamientos, cerca de 300 personas debieron abandonar sus hogares de manera preventiva. Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y personal municipal trabajaron desde la madrugada en la zona afectada para garantizar la seguridad de los vecinos y evitar riesgos mayores.

Desde el municipio indicaron que la evacuación debe sostenerse al menos durante 48 horas, mientras continúan las evaluaciones técnicas sobre la estabilidad del cerro y el estado de las construcciones.

E l deslizamiento impactó de lleno en varias manzanas de los barrios Sismográfica y El Marquesado . Muros colapsados, techos con fisuras y viviendas partidas en dos formaron parte del escenario que encontraron los equipos de emergencia al llegar al lugar.

“Mi casa se abrió por la mitad”, relató uno de los vecinos afectados mientras retiraba algunas pertenencias junto a su familia. Otras personas salieron con lo puesto, acompañadas por mascotas y con la incertidumbre sobre el futuro inmediato.

Durante la madrugada, cientos de vecinos circularon por las calles del sector, muchas de ellas dañadas por el movimiento del suelo, en medio de un clima de angustia y preocupación generalizada.

Operativo de evacuación y asistencia

Las primeras familias evacuadas se concentraron en el Club Talleres, donde recibieron contención y asistencia primaria. Además, el municipio dispuso la apertura del Hotel Deportivo para alojar a quienes no contaban con un lugar alternativo donde permanecer.

Defensa Civil coordinó el traslado y el registro de las personas afectadas, mientras Bomberos realizó tareas de prevención ante posibles derrumbes adicionales. El área quedó bajo vigilancia permanente para evitar el ingreso de personas a sectores considerados inseguros.

Las autoridades solicitaron a los vecinos respetar las indicaciones y no regresar a las viviendas hasta contar con autorización oficial.

Alertas previas y riesgo latente

El corrimiento del cerro Hermitte no tomó por sorpresa a quienes viven en la zona. Desde hace semanas, vecinos alertaron sobre grietas en muros, desplazamientos de paredones y movimientos visibles del suelo en distintos puntos del barrio.

Varias familias ya habían decidido abandonar sus casas de manera preventiva ante el riesgo de derrumbe. Las señales de inestabilidad también afectaron calles y redes subterráneas, con roturas en cañerías de gas y agua que incrementaron el peligro.

Durante los últimos días, equipos técnicos realizaron monitoreos constantes para medir la evolución del fenómeno y evaluar la magnitud de los daños.

Servicios afectados y tareas de control

El deslizamiento impactó sobre infraestructura básica, con complicaciones en servicios esenciales. Las roturas en cañerías obligaron a realizar cortes preventivos para evitar accidentes mayores en la zona evacuada.

Personal especializado trabaja en la revisión de las instalaciones dañadas y en el control del terreno, con el objetivo de determinar si existen condiciones para un eventual regreso de las familias.

Mientras tanto, el cerro Hermitte continúa bajo observación permanente ante la posibilidad de nuevos desplazamientos.

Con información de ADN Sur