Expertos advierten que El Chaltén puede sufrir un aluvión glaciar

Expertos del CONICET monitorean la inestabilidad del cerro Solo y el comportamiento de la Laguna Torre. Un eventual desprendimiento podría generar una inundación repentina y el agua demoraría entre 45 minutos y una hora en llegar a la localidad santacruceña.

Ciencia GLOF: qué hay detrás del fenómeno que golpeó Nepal y es una amenaza para Argentina y Chile

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A unos 10 kilómetros de El Chaltén, en Santa Cruz, científicos mantienen bajo seguimiento la cuenca de la Laguna Torre debido a la inestabilidad que presenta una de las laderas del cerro Solo.

El escenario que analizan los especialistas contempla un posible desprendimiento de grandes volúmenes de roca y material de montaña hacia la laguna. El impacto podría generar una ola interna capaz de superar o romper la morena terminal, una barrera natural que contiene el agua.

De producirse esa secuencia, una importante masa de agua, sedimentos, rocas y otros materiales podría desplazarse rápidamente por el valle del río Fitz Roy en dirección a El Chaltén.

El fenómeno es conocido como GLOF, por sus siglas en inglés, y refiere a las inundaciones repentinas provocadas por el desborde de lagos de origen glaciar.

Una amenaza que se sigue desde hace años

La preocupación de los investigadores no comenzó a partir de la reciente tragedia ocurrida en Nepal. La zona de El Chaltén es estudiada desde hace años debido a los cambios producidos por el retroceso de los glaciares y la evolución de las laderas y lagos de la región.

La glacióloga Mariana Correas González, del IANIGLA-CONICET, explicó que el retroceso del hielo puede dejar sin apoyo a determinadas pendientes y favorecer su inestabilidad.

En el caso del cerro Solo, una eventual avalancha de grandes dimensiones podría caer sobre la Laguna Torre y desencadenar una inundación repentina.

Los estudios también detectaron cambios en la zona. Según los datos presentados ante el Concejo Deliberante de El Chaltén, una grieta ubicada en la ladera se desplazó durante el último año tanto como en los siete años anteriores en conjunto.

Además, la cantidad de agua presente en la cuenca del glaciar Torre sería superior a la contemplada en las primeras simulaciones realizadas en 2018, debido, entre otros factores, a la formación de un segundo cuerpo de agua.

Menos de una hora para reaccionar

Uno de los principales puntos de preocupación es la velocidad con la que podría avanzar el agua.

Los cálculos disponibles indican que, ante un evento de estas características, el flujo podría alcanzar El Chaltén entre 45 minutos y una hora después de producirse el desprendimiento en la zona de la Laguna Torre.

Ese margen de tiempo sería clave para alertar y evacuar a la población y a los numerosos turistas que visitan la localidad y los senderos del Parque Nacional Los Glaciares.

El riesgo tampoco sería igual durante el día y la noche. Mientras que durante las horas de mayor circulación podría haber cientos de visitantes en senderos y campamentos, durante la noche la amenaza se concentraría principalmente en la población que permanece dentro del ejido urbano.

El antecedente de Nepal volvió a poner el tema en agenda

La situación fue comparada con el aluvión registrado el pasado 26 de agosto en Rasuwa, Nepal, donde el desborde repentino de un lago glaciar provocó una catástrofe de gran magnitud.

La crecida del río Trishuli llegó a ubicarse entre 15 y 18 metros por encima de su nivel habitual y afectó a poblaciones ubicadas a lo largo de unos 72 kilómetros.

Los especialistas remarcan, sin embargo, que no se trata de fenómenos comparables en cuanto a escala o magnitud. La similitud se encuentra en la secuencia física: el desprendimiento de una ladera sobre un cuerpo de agua de origen glaciar y una posterior descarga abrupta.

El caso asiático expuso las consecuencias que puede generar este tipo de fenómeno cuando ocurre en zonas habitadas.

También podría afectar infraestructura clave

Una eventual inundación no solo podría poner en riesgo a personas.

Entre los escenarios analizados aparece la posibilidad de daños en el puente de acceso a El Chaltén, ubicado sobre el río Fitz Roy. La interrupción de ese paso podría dejar aislada a la localidad del resto de Santa Cruz.

También podrían verse comprometidos sectores cercanos a la ribera donde funcionan infraestructura y servicios esenciales, como la planta de gas, la central eléctrica y el puesto sanitario.

Desde el Concejo Deliberante remarcaron que la comparación con Nepal no significa que El Chaltén esté frente a un desastre de igual magnitud, pero señalaron que un evento menor también podría tener consecuencias graves en una localidad con un único acceso vial y servicios concentrados cerca del río.

Reclaman un plan de evacuación

Ante este escenario, el Concejo Deliberante de El Chaltén impulsó una resolución para exigir la elaboración urgente de un plan integral de evacuación y contingencia.

La propuesta apunta a coordinar acciones entre el municipio, la provincia y Parques Nacionales para establecer qué hacer ante los distintos escenarios posibles.

La concejal Elizabeth Romanelli señaló que uno de los objetivos es contar con sensores de alerta temprana capaces de detectar movimientos de masa en tiempo real y transmitir la información a las autoridades.

El sistema no impediría un eventual desprendimiento, pero permitiría ganar minutos fundamentales para activar una alarma y comenzar una evacuación.

Cuatro pilares para reducir el riesgo

Los especialistas consideran que un sistema efectivo debería apoyarse en cuatro aspectos fundamentales:

Monitoreo: sensores para controlar el nivel de la laguna y del río, además de otros indicadores.

sensores para controlar el nivel de la laguna y del río, además de otros indicadores. Cámaras: dispositivos que permitan observar en tiempo real la evolución de la ladera y el lago.

dispositivos que permitan observar en tiempo real la evolución de la ladera y el lago. Respuesta: definición previa de roles, responsabilidades y procedimientos para servicios, escuelas, comercios y circulación.

definición previa de roles, responsabilidades y procedimientos para servicios, escuelas, comercios y circulación. Comunicación: información clara para que vecinos y turistas conozcan las alertas, las rutas de evacuación y los lugares seguros.

El Sistema de Alerta Temprana también contempla la incorporación de una estación meteorológica y un software capaz de integrar la información obtenida por los distintos dispositivos en un centro de monitoreo.

Antecedentes de inundaciones repentinas en la zona

Los especialistas también cuentan con antecedentes concretos dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

Investigaciones recientes identificaron cinco episodios de paleoinundaciones repentinas en un sector de los Andes y documentaron dos eventos históricos de GLOF.

Uno ocurrió entre 1966 y 1968 en el lago Sucia, cuando se liberaron alrededor de cinco millones de metros cúbicos de agua y el caudal máximo alcanzó los 1.200 metros cúbicos por segundo.

Otro episodio se registró en 1913, en el lago Piedras Blancas, con una descarga de hasta 1,3 millones de metros cúbicos.

Estos antecedentes refuerzan la necesidad de evaluar periódicamente los riesgos en una región que, además, recibe cada año una importante cantidad de visitantes.

El desafío antes de la temporada de verano

Dentro del Parque Nacional Los Glaciares ya se implementaron algunas medidas preventivas. Entre ellas se encuentra el traslado de la senda hacia la Laguna Torre, la colocación de cartelería sobre el fenómeno y las rutas de evacuación y la reubicación del Campamento D’Agostini hacia un sector considerado más seguro.

Sin embargo, los investigadores y autoridades locales consideran que todavía falta avanzar en un protocolo que contemple a toda la localidad.

El objetivo es que, antes del incremento de visitantes durante la temporada de verano, El Chaltén cuente con un sistema que permita detectar rápidamente una emergencia, emitir una alerta y evacuar de manera organizada.

Los especialistas aclaran que los estudios no permiten establecer cuándo podría producirse un eventual desprendimiento, ni siquiera si necesariamente ocurrirá. Pero advierten que la existencia de indicadores de inestabilidad y los antecedentes de la región justifican fortalecer las medidas de prevención.

En este contexto, el desafío para El Chaltén es transformar el monitoreo científico en un sistema concreto de alerta y evacuación. Si un evento llegara a producirse, la diferencia entre una respuesta ordenada y una reacción tardía podría estar en menos de una hora.