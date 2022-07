Efectivos de la Comisaría 24 se acercaron al lugar minutos después y se encontraron con Agustina quien tenía un corte profundo en la cabeza y también algunas heridas en la mano, por lo que creen que intentó defenderse del ladrón.

Las dos plantas del inmueble se encontraban totalmente desordenadas y faltaban dos teléfonos celulares y una suma cercana a 1000 dólares. Oriunda de Santa Rosa, La Pampa, Agustina se radico en Cipolletti en marzo pasado para iniciar sus estudios universitarios en la carrera de Medicina.

Violencia Agustina sufrió muerte cerebral. Twitter

Los padres de la víctima se enteraron poco antes de las 21, cuando fueron alertados por un llamado telefónico. Estaban en La Pampa y viajaron de inmediato a Cipolletti.

De inmediato Agustina fue trasladada al Hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti donde se comprobó que su estado de salud era muy delicado y grave ya que debió ser asistida con respirador y tenía muerte cerebral.

Claudia Muñoz, directora del establecimiento, aseguró el martes a la tarde a la radio LU19 de Cipolletti que “no hay actividad cerebral” y que “Agustina tiene muerte cerebral”.

Según el relato del amigo, Agustina se encontraba sola en el domicilio cuando ingresaron los delincuentes ya que él había salido a comprar. Al regresar vio a la estudiante tirada en el piso inconsciente y malherida.

A su vez, los voceros precisaron que la joven se resistió al ataque ya que en sus manos tenía marcas compatibles con un intento de defensa. La causa quedó a cargo del fiscal Martín Pezzetta, quien trata de corroborar si las declaraciones del amigo son verdaderas o no.

El crudo relato de la familia de Agustina

Silvana Cappello, madre de la víctima, antes de que falleciera manifestó que “no entra en mi cabeza, no puedo entender la tremenda golpiza que le dieron. Pido justicia y que la Policía siga actuando como lo está haciendo. A mí no me cierra nada de lo que pasó”.

Y expresó que “era una bomba de tiempo. Un hematoma con mucha fractura. Tiene tajos en la cabeza. La primera vez que la vi la desconocí, no era mi hija”.