Formosa: por cazar a un yaguareté, condenaron a 2 años de prisión a cuatro personas

El juez federal N° 1 de Formosa , Pablo Morán , impuso condenas de 2 años de prisión a cuatro hombres por la caza de un yaguareté en julio de 2024 , en la localidad de Ibarreta . El veredicto, alcanzado mediante un acuerdo de juicio abreviado promovido por el Ministerio Público Fiscal , fue considerado “histórico” por todas las partes involucradas.

Esto se debe a que para tres de los condenados representa la primera vez que se les aplica una pena efectiva por este tipo de delitos .

“Los cuatro condenados fueron encontrados culpables por el delito de caza de animales silvestres cuya captura está prohibida agravada por el concurso de tres o más personas en calidad de coautores . Tres de ellos , identificados por sus iniciales como V.P.D.L., W.P.D.L y C.H.C., recibieron la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo bajo la modalidad de arresto domiciliario . En tanto, M.C. fue sentenciado a la misma pena pero con ejecución en suspenso”, señaló Fiscales.gob.ar.

A su vez, “se acordó que los imputados realizarán una capacitación sobre la protección legal específica que posee la especie Panthera Onca -el yaguareté -, que en 2001 fue declarada “Monumento Natural” a través de la Ley 25.463, y toda la fauna de la zona”.

“La misma será realizada en algún establecimiento educativo cercano al domicilio de los imputados, dictada por especialistas designados por los querellantes y abierta a toda la comunidad”, puntualizó el sitio. En representación del Ministerio Público Fiscal, durante la etapa de instrucción actuó el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Formosa, Luis Benítez, mientras que en el juicio intervino la fiscal federal Elena Marisa Vázquez.

Gravedad ecológica

La fiscal Vázquez destacó que “esta condena es necesaria para mantener la riqueza de la biodiversidad de las especies en la provincia y en la región”.

Por su parte, el juez Morán subrayó: “Lo importante acá fundamentalmente y más allá del hecho en sí que estamos juzgado es que se tome conciencia de la gravedad ecológica que significa la muerte de un yaguareté, así como la de otras especies protegidas”. Los abogados defensores manifestaron su satisfacción con el convenio logrado, al que calificaron como “justo”.

El caso

El proceso se abrió tras la presentación de una denuncia por parte de la representante de Formosa en la Subcomisión Chaqueña dedicada a la protección del yaguareté, quien además ocupa el cargo de delegada titular ante el Comité General de Gestión del Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté (PNCMNY).

La mujer relató que el 27 de julio de 2024 recibió mediante WhatsApp fotos y mensajes de voz de una persona cuya identidad mantiene en reserva, en los que pudo ver un yaguareté abatido de forma clandestina, aparentemente con armas de fuego.

En esas imágenes, explicó, el animal aparecía atado, colgado de las patas sobre una base de madera, eviscerado y degollado. Además, en las mismas fotografías se observaban tres hombres sonrientes, aparentemente festejando el acto cometido contra la especie.

Investigación

La Policía implementó diversas acciones destinadas a identificar a las personas que aparecían en las imágenes, así como a determinar el domicilio donde podrían encontrarse los restos del yaguareté abatido, según informa Fiscales.gob.ar.

“Así se pudo reconocer a M.C. y se pudo localizar su domicilio. Finalmente, allí se realizó el 29 de julio de ese mismo año un allanamiento por orden del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas, en el que el ahora condenado primero intentó darse a la fuga, pero resultó detenido", detalla el portal.

En el procedimiento se recogieron muestras de pelos del animal. Posteriormente, las autoridades pudieron identificar a los demás hombres implicados en la caza, quienes luego fueron detenidos, imputados y finalmente recibieron condena.