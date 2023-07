Fue a Bariloche en familia, y los precios del Cerro Otto lo impactaron

La publicación realizada por el visitante se propagó velozmente en las redes sociales, alcanzando casi 2 millones de visualizaciones y más de 92 mil "Me gusta" . Esta publicación también generó diversas opiniones a favor y en contra.

Durante su observación de los valores, hizo hincapié en que una hamburguesa con acompañamiento de papas fritas le demandó un gasto de 5 "lucas" y una lata de bebida gaseosa tenía un costo aproximado de 1.500 pesos. Además, señaló que las porciones de papas sencillas se cotizaban en cuatro unidades monetarias, al igual que los sándwiches tostados, las cervezas ascendían a $2500 y los cócteles alcanzaban el valor de tres "lucas".

“Buenas, hermoso el Cerro Otto para venir de vacaciones. No son muy federales, nacionales y populares acá, no me cobraron el aderezo de pe…”, expresó de manera irónica el visitante. El protagonista del video resaltó que, como familia de cuatro personas, desembolsaron aproximadamente 55 mil pesos, y especificó que cada boleto de ingreso al lugar turístico tenía un valor de 10 mil pesos.

La repercusión en las redes sociales

Una de las usuarios en línea hizo hincapié en que considerando los costos involucrados “para una familia tipo de cuatro integrantes, con subida al Cerro Catedral con telecabina y aerosilla y almuerzo para todos”, abonó un total de 102 mil pesos.

“Es una locura los precios que cobran. Dios mío, mejor llevar un mate y comprar pan y fiambre en un supermercado”, resaltó otro de los seguidores que se encuentra radicado en la ciudad de Bariloche.

Una de las usuarias, resaltó que este destino turístico ha sido notoriamente costoso a lo largo del tiempo, y sugirió explorar la región montañosa de la provincia de Neuquén, ya que consideró que es más atractiva y económica.

“Te rompen el Otto”; “Todos se quejan, pero siguen yendo” o “deja nomás miro la nieve por fotos”, fueron algunos de los comentarios que recibieron en la publicación que se convirtió en viral, aunque otros internautas manifestaron que se trataban de “precios razonables tratándose de un lugar turístico y en temporada alta”.

Los creadores de la publicación resaltaron que visitaron Bariloche "motivados por sus hijos", y enfatizaron que compartieron esa información para aquellos que estén interesados en conocer los precios vigentes este año.