Fueron padres de gemelos pero no saben cuál es cuál

Todo empezó cuando la Sofía, mamá de los gemelos, contó su problema en Twitter. “Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”, escribió en sus redes sociales y rápidamente se viralizó.

papa de gemelos.jpg Leo y Sofía, papás de gemelos

Cómo empezó el problema con los gemelos

En diferentes notas realizadas por medios nacionales, Leo, el papá de los gemelos reveló que el problema surgió cuando fueron al pediatra y los valores del peso de sus hijos cambió rotundamente. “Siempre hubo 200 gramos de diferencia, Lorenzo 200 gramos de diferencia, el último control fue el día 10 de febrero y el otro el 1 de marzo, ahora pasó a ser al revés, Lorenzo pesa 200 gramos menos y Valentín, 200 gramos más, quiere decir que hay 400 gramos de diferencia, entonces es muy raro”, lanzó.

Leo comentó que una de las noches, en medio de llantos y problemas con los bebés debieron sacarle las cintas que los distinguían. Con el correr de las horas pasaron una secuencia de situaciones que terminaron por mezclar esas cintas; por lo que a simple vista ya no podían diferenciarlos.

Además de ello, descubrieron que uno tiene dos cicatrices y el otro ninguna, por lo que sospechan que pudieron haber vacunado por partida doble a solo uno de los bebés.

Confiados en la visita del pediatra, las medidas variaron y eso terminó de aumentar su angustia.

Hoy todavía no pudieron saber cuál es cuál. “No sabemos, porque fuimos a la policía que me cotejen las huellas pero tenemos que ir al RENAPER, el registro de las personas. En la policía trataron de darnos una mano pero no a ciencia cierta. ‘Me parece que es este’, bueno, a mí también me parece que es este, pero necesito saber cuál es cuál”, lanzó Leo, mientras tenía entre sus brazos a uno de los bebés.

“Nos interesa que estén bien de salud y están óptimos, pero el derecho a la identidad que todos queremos se lo vamos a dar, yo creo que es cuestión de tiempo”, agregó su papá.