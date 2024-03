Fuerte crítica de Cazzu a la prohibición del lenguaje inclusivo

En su descargo, Julieta Cazzuchelli,, conocida como Cazzu, expresó su preocupación por el retroceso en los avances logrados en la lucha por la igualdad de género en Argentina. "Años de nuestra lucha por la igualdad de género en nuestra querida Argentina, se van despedazando ante nuestros ojos y no podemos hacer más que HABLAR", afirmó.

Se PROHÍBE el lenguaje inclusivo, la "INNECESARIA INCLUSIÓN del femenino"y la perspectiva de GÉNERO en la administración pública nacional.



“SE PROHÍBE” dice el vocero de quién repitió hasta el cansancio que la “LIBERTAD” llegó. El mundo del revés está aquí y ahora.



Años de… — Cazzu™ (@cazzuoficial) March 1, 2024

Además, la artista manifestó su temor como mujer y como mujer artista frente a estas medidas restrictivas. "Hablar por ahora… quién sabe qué sigue. Como mujer tengo miedo, como mujer artista tengo más", concluyó Cazzu, reflejando la inquietud que comparte con muchos de sus seguidores.

Ante la repercusión de sus palabras, la artista se vio obligada a emitir otro mensaje, donde pidió a sus seguidores no entrar en discusiones sin sentido con aquellos que promueven el odio. "Agresión es lo que menos me sorprende de seguidores del odio. A mis seguidores por favor, no perpetúen conversaciones sin sentido con odiadores", reiteró Cazzu, buscando mantener un ambiente de respeto y diálogo constructivo en medio de la controversia.

Agresión es lo que menos me sorprende de seguidores del odio.



A mis seguidores por favor, no perpetúen conversaciones sin sentido con odiadores. — Cazzu™ (@cazzuoficial) March 1, 2024