Habló el joven que fue tragado por una ballena: “No entendía que estaba pasando”. 

El suceso, que se volvió viral en redes sociales, sorprendió a muchos, ya que fue comparado con escenas de ficción. A pesar del susto, tanto Adrián como su padre aseguraron que seguirán con sus expediciones, pero con mayor precaución.

Siento algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como por un lado y por encima... No entendía qué estaba pasando y entonces me hundo... pensé que me había comido”, compartió Adrián en diálogo con el medio chileno TVN.

Desde el programa de televisión le consultaron si logró observar el interior de la ballena, y el sobreviviente respondió que no porque "había cerrado los ojos al momento de ser tragado" por la ballena jorobada intentando que el agua salada y fría del mar no ingresara.

image.png

“No vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado. Fue una experiencia increíble y aterradora a la vez”, agregó el padre.

Según expertos, aunque la garganta de las ballenas jorobadas es demasiado estrecha para ingerir a un humano, pueden arrastrarlos accidentalmente al abrir la boca para alimentarse, y normalmente los escupen de vuelta al mar.

El joven relató los momentos previos al ser tragado por la ballena

“Llevábamos casi dos horas navegando cuando vi un chorrito de agua hacia arriba, pero no esperaba un encuentro tan cercano", explicó sobre los momentos previos al encuentro con el animal marítimo. Luego, agregó que al ver el video logró identificar la presencia de la ballena, pero que mientras navegaba no logró identificarla.

image.png

Su padre mantuvo la calma en todo momento y su hijo pudo recordar, a pesar de la confusión y del shock inicial, las técnicas de rescate que había aprendido anteriormente, fue así que también logró mantener la compostura.

Además, en forma de reflexión interna y análisis añadió: "Wow, ¿qué es la vida?". Pregunta que, seguramente, continuará rondando en su cabeza mientras que, paralelamente, puede jactarse de haber sido tragado por una ballena y vivir para contarlo.