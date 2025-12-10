miércoles 10 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de diciembre de 2025 - 07:04
Elecciones.

Hoy empieza el pago a las autoridades de mesa: mirá el cronograma completo

Los viáticos para las autoridades de mesa que trabajaron en las Elecciones de octubre, que van de $40.000 a $120.000, se pagarán según la terminación del DNI.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Elecciones en Jujuy.

Elecciones en Jujuy.

El Correo Argentino confirmó el cronograma de pagos para quienes se desempeñaron como autoridades de mesa durante las Elecciones 2025, realizadas el pasado 26 de octubre. El pago de los viáticos comenzará el 10 de diciembre y se realizará según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Lee además
Cuándo cobrarán las autoridades de mesa de las elecciones de mayo (Archivo)
País.

Elecciones 2025: cronograma completo del pago a las autoridades de mesa
Seguí el paso a paso para no estar más dentro del régimen simplificado.
Sociedad.

Cómo dar de baja el monotributo antes del 2026

La medida se enmarca en la resolución 347/2025, que establece los montos destinados a quienes cumplieron funciones electorales. Los pagos aplican tanto para quienes eligieron cobro en sucursal como pago electrónico.

Cronograma de pago para las autoridades de mesa

Elecciones 2025 en Jujuy
Pago a las autoridades de mesa.

Pago a las autoridades de mesa.

Las autoridades de mesa podrán cobrar el viático correspondiente en las siguientes fechas:

  • 10 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

  • 11 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

  • 12 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

  • 15 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

  • 16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Montos establecidos para Elecciones 2025

La resolución detalla los siguientes valores:

  • $40.000 para autoridades de mesa (titulares o suplentes).

  • $40.000 adicionales para quienes completaron la capacitación previa opcional.

  • Total posible para autoridades capacitadas: hasta $80.000.

En el caso de los delegados electorales, responsables de la coordinación general en los centros de votación, el monto asignado por la jornada electoral asciende a $120.000, debido a las mayores responsabilidades del rol.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025: cronograma completo del pago a las autoridades de mesa

Cómo dar de baja el monotributo antes del 2026

El pueblo del norte con actividades de aventura y lleno de belleza que fascina a los turistas

El Consejo de Mayo presentó su informe y avanza la reforma laboral que irá al Congreso

¿Por qué algunas personas dejan de cobrar la AUH de ANSES en diciembre?

Las más leídas

¿Vuelven las lluvias?, cómo va a seguir el clima en Jujuy esta semana
Extendido.

¿Vuelven las lluvias?, cómo va a seguir el clima en Jujuy esta semana

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son
Mercado.

Los tres jugadores que se acercan a Gimnasia de Jujuy: quiénes son

Gimnasia de Jujuy 2025
Mercado.

Gimnasia de Jujuy pierde a otro delantero: quién no seguirá en la temporada 2026

De qué falleció el artista Gaspar Valverde.
Tristeza.

De qué murió el artista Gaspar Valverde y por qué su deceso se dio repentinamente

Martín Meyer. video
Capital.

Martín Meyer sobre la Cena Blanca: "No hubo ausentismo, asistió la totalidad de los estudiantes que pagaron la tarjeta"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel