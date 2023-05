Impuestos: qué son, para qué sirven y cuántos pagamos en Argentina

Un impuesto es un tributo que se paga al estado para soportar los gastos públicos. Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a personas físicas, como a personas jurídicas.

El cobro de impuestos es la forma que tiene el estado para financiarse y obtener recursos para realizar sus funciones.

El pago de los impuestos es de carácter obligatorio, y cumple con el fin de dar a los gobiernos la liquidez necesaria para que puedan invertirlos en mejoras dentro del país. Año a año los Estados se presentan los “Presupuestos”, en base a los recursos económicos que necesitarán para solventar el gasto público del año en curso o a comenzar.

Los impuestos sirven para que el Estado pueda financiar los servicios garantizados por la Constitución que ofrecen a la población. En general los impuestos son utilizados para cubrir los siguientes gastos:

Infraestructuras.

Educación.

Servicios médicos.

Transporte público.

Seguridad.

Pensiones y prestaciones sociales.

Aseo y mantenimiento de espacios públicos.

Abastecimiento de agua.

Por ejemplo, el presupuesto de la provincia de Jujuy para este 2023, aprobado por la Legislatura fue de $618 millones ($618.247. 079.717). A su vez, el presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023 superó los $28 billones de pesos (veintiocho billones novecientos cincuenta y cuatro mil treinta y un millones trescientos quince mil treinta y uno ($28.954.031.315.031), para atender las necesidades del Estado nacional con el pago de intereses de la deuda pública.

Para los especialistas, más allá de la cantidad de tributos, la recaudación efectiva “se encuentra concentrada en relativamente pocos instrumentos de elevada recaudación”.

IVA;

Aportes a la Seguridad Social;

Contribuciones a la Seguridad Social;

Ganancias de personas humanas;

Ganancia de sociedades y

Impuesto provincial a los Ingresos Brutos se obtiene el 70% de la recaudación tributaria de Argentina, según el informe de documento del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Si a esos instrumentos se añaden los:

Derechos de Exportación;

Derechos de Importación,

Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y cheque;

Impuesto sobre los Combustibles y

Tasa de Seguridad e Higiene Municipal (TSIH) se desprende que el 90% de la recaudación consolidada del país se concentra en 11.

En contraposición, otros 154 tributos diferentes recaudan el 10% restante.

De los 11 tributos que explican el 90% de la recaudación total, 9 son nacionales. Su producido se distribuye entre la Nación (el Tesoro y la Anses) las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los 165 impuestos que agobian a los argentinos

No es novedad decir que Argentina es el país con mayor cantidad de impuestos distorsivos del mundo. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal expone el “Vademécum tributario 2022″, la lista completa de los 165 impuestos, tasas y contribuciones que soportan los argentinos

Si desmenuzamos la lista encontraremos: 41 impuestos nacionales, 39 provinciales y 85 municipales, disfrazados de diversos tipos de impuestos, “tasas”, “contribuciones” y “derechos” de dudosa contraprestación. Solo nueve de ellos están entre los 11 que explican el 90% la recaudación consolidada de los tres niveles del Estado.

Uno de los últimos agregados, en 2019, fue la creación del “Impuesto PAIS” (“Para una Argentina Inclusiva y Solidaria”), el 30% a las divisas extranjeras, ya sea para ahorrar, consumir o invertir.

Pensemos: si aumentan los intereses de la deuda, producto de los rumbos de las negociaciones económicas con el FMI, por ejemplo, nos encontramos con un aumento de las cuentas o de la renta nacional. El aumento del consumo o de la renta nacional provoca un aumento de la demanda monetaria. Si el Estado no tiene dinero para cubrir sus gastos, procede a la emisión de moneda. La emisión monetaria genera inflación. ¿Por qué? Porque cuando Argentina “gasta más de lo que tiene” y el estado no logra pagar sus cuentas, fabrica moneda e imprime billetes. Esa moneda, al no tener respaldo del BCRA en oro, no es una moneda legítima para estar en circulación. Y cuando hay demasiada circulación de billetes genera inflación.

En las últimas semanas fue noticia que el ministro de Economía, Sergio Massa profundizó 11% el ajuste del gasto público en abril. ¿Qué significa esto? Significa que el país necesita ahorrar y para eso se merma el gasto público para gastar menos, y se aumentan por ejemplo algunos impuestos para mayor recaudación.

Sergio Massa prepara medidas contra la inflación.jpg