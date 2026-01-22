jueves 22 de enero de 2026

22 de enero de 2026 - 11:27
Ciencia.

Increíble hallazgo en Miramar: descubrieron un colmillo de más de 100.000 años

Un grupo de investigadores y voluntarios recuperó en la Reserva Natural Centinela del Mar una pieza histórica para la paleontología de la región bonaerense.

Por  Redacción de TodoJujuy
Hace más de cien mil años, un Notiomastodon platensis deambulaba por las llanuras que hoy ocupan las playas de Centinela del Mar, en Buenos Aires. Con el paso de los milenios, sus restos quedaron sepultados bajo gruesas capas de sedimentos. Eso fue así hasta que unos investigadores y voluntarios logró desenterrar un colmillo fósil de más de 1,5 metros.

Esto logró transformar el hallazgo en uno de los descubrimientos paleontológicos más relevantes de la zona en los últimos años.

Un colmillo fósil de Notiomastodon platensis fue recuperado en Centinela del Mar, en la provincia de Buenos Aires.

El hallazgo, coordinado por el Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”, aporta un nuevo elemento al estudio de la megafauna que habitó la provincia de Buenos Aires durante el Cuaternario, también conocido como la Era del Hielo.

El descubrimiento se produjo en la Reserva Natural Centinela del Mar, situada a aproximadamente 50 kilómetros al sur de Miramar.

El equipo del museo, acompañado por voluntarios de la Tecnicatura en Paleontología de Miramar y especialistas del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata, dedicó varias jornadas a extraer y conservar el colmillo fósil con cuidado y precisión.

El resto fósil hallado corresponde a una defensa, que es como se denomina técnicamente a los colmillos de estos gigantes prehistóricos, y se caracteriza por presentar una ligera curvatura y un estado de conservación excepcional que llamó la atención de los paleontólogos. Esta pieza, de gran relevancia científica y patrimonial, ya fue trasladada al laboratorio del museo, donde se efectuarán los trabajos de restauración y preparación previos a su futura muestra al público.

El hallazgo se produjo en la Reserva Natural Centinela del Mar, a unos 50 kilómetros al sur de Miramar.

El Notiomastodon platensis y la megafauna pampeana

El Notiomastodon platensis formaba parte del grupo de los gonfoterios, comúnmente llamados mastodontes, parientes remotos de los elefantes contemporáneos. Estos imponentes mamíferos podían medir entre 2,5 y 3 metros de altura, con un peso aproximado de 3 a 5 toneladas.

Su estructura dental, en particular sus colmillos o defensas, mostraba rasgos distintivos en comparación con los elefantes actuales, lo que facilita su identificación en los restos fósiles.

Estos gigantes prehistóricos arribaron a Sudamérica procedentes de Norteamérica hace aproximadamente 2,5 millones de años, durante el fenómeno conocido como el Gran Intercambio Biótico Americano, cuando la formación del istmo de Panamá permitió el desplazamiento de fauna entre ambos continentes.

Junto con los mastodontes, llegaron criaturas como el Smilodon (el famoso tigre dientes de sable), así como osos, pumas, ciervos, guanacos, caballos y diversas especies de cánidos, que convivieron con la fauna originaria de la región, incluyendo gliptodontes y perezosos gigantes.

El equipo del Museo Municipal de Ciencias Naturales de Miramar lideró la excavación junto a voluntarios y especialistas de Mar del Plata.

Un patrimonio científico que crece

El descubrimiento de fósiles de mamíferos de gran tamaño no es algo inusual en la región sudeste de Buenos Aires. En 2024 se recuperaron fragmentos de varios ejemplares de Notiomastodon al norte del balneario Mar del Sud, mientras que en 2023 se identificaron restos de un perezoso gigante en las costas de Miramar.

Esta abundancia de hallazgos paleontológicos pone de relieve la importancia de las áreas naturales protegidas, que funcionan como verdaderos archivos de información sobre la fauna prehistórica. La extracción del colmillo fósil se llevó a cabo con la cooperación de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y contó con el soporte logístico de la Estación Científica “Eduardo P. Tonni”, ubicada cerca del lugar del hallazgo.

Según informó la página oficial del municipio de General Alvarado, “la tarea fue realizada por el equipo técnico del museo, voluntarios de la carrera Tecnicatura en Paleontología que se dicta en Miramar y la colaboración de personal técnico del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata, en un trabajo de interacción institucional”.

El colmillo mide más de un metro y medio de largo y presenta una leve curvatura.

Próxima exhibición y aporte al conocimiento

El colmillo fósil será sometido a tareas de acondicionamiento en el laboratorio del Museo de Ciencias Naturales de Miramar, gestionado por la Fundación Azara y situado junto al acceso del Bosque y Vivero Florentino Ameghino. Una vez finalizados los trabajos de conservación, la pieza se incorporará a la colección permanente, donde estará disponible para el análisis de científicos, estudiantes y para la visita del público en general.

Desde el museo señalaron que: “Este hallazgo representa un aporte relevante para el estudio de la megafauna que pobló la región pampeana durante la Era del Hielo”. Además, destacaron la relevancia del trabajo de campo local y la colaboración entre diferentes entidades científicas.

El hallazgo fósil representa una evidencia concreta de los cambios que atravesó el continente a lo largo del tiempo y refleja la importancia central que tuvo la región pampeana en la evolución y el desarrollo de la fauna prehistórica sudamericana.

