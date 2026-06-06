Internaron de urgencia a Lázaro Báez por un cuadro de pulmonía

El empresario santacruceño Lázaro Báez , quien cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas conocidas como la “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”, fue internado de urgencia tras sufrir un cuadro de pulmonía que complicó aún más su delicado estado de salud.

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Báez, de 75 años, permanece alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde recibe atención médica luego de que se agravaran diversos problemas de salud que arrastra desde hace tiempo.

Un cuadro médico complejo

Según trascendió, el empresario presenta antecedentes de diabetes y en los últimos meses habría desarrollado otras complicaciones, entre ellas hipertensión arterial y bronquitis. Además, se le habrían detectado problemas en el colon que derivaron en episodios de hemorragias digestivas.

La reciente pulmonía encendió nuevamente las alarmas sobre su situación sanitaria, que ya había sido motivo de planteos judiciales por parte de su defensa durante 2025.

Los pedidos de prisión domiciliaria

El año pasado, los abogados de Báez solicitaron que se le concediera nuevamente el beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando un marcado deterioro físico y las dificultades que enfrentaba dentro del sistema penitenciario.

En esa presentación, la defensa sostuvo que las condiciones de alojamiento y convivencia afectaban su salud y señalaron que había sufrido reiteradas descompensaciones y problemas respiratorios que requirieron atención médica.

Como parte de ese proceso, el empresario fue trasladado desde Río Gallegos hacia Buenos Aires para continuar con estudios y controles médicos especializados.

La decisión de la Justicia

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, rechazó en su momento una acción de hábeas corpus presentada en favor del empresario al considerar que las condiciones de detención no habían provocado un agravamiento comprobable de su estado de salud.

Sin embargo, el magistrado reconoció la necesidad de garantizar el seguimiento médico correspondiente y ordenó la realización de estudios cardiológicos, además de disponer su traslado al penal de Ezeiza.

La decisión tuvo en cuenta informes del Servicio Penitenciario Federal que recomendaban su alojamiento en un establecimiento con mayor capacidad de atención sanitaria.

Atención médica en Ezeiza

Actualmente, Báez se encuentra internado bajo supervisión médica en Ezeiza, complejo penitenciario que cuenta con infraestructura hospitalaria especializada para atender a los internos que presentan cuadros de salud complejos.

Mientras continúa su tratamiento, la evolución de su estado es seguida de cerca tanto por las autoridades penitenciarias como por su defensa, en un contexto donde vuelven a surgir interrogantes sobre las condiciones de detención de personas con enfermedades crónicas y de avanzada edad.