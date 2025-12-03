miércoles 03 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de diciembre de 2025 - 19:01
Justicia.

Se inició la incorporación al Estado de los bienes decomisados a Lázaro Báez y su hijo

La Corte Suprema inició el proceso para transferir al Estado más de USD 60 millones y otros bienes decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín, condenados por lavado de dinero.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Lázaro Báez.

Lázaro Báez.

Lee además
Carlos Presti.
Gobierno.

Carlos Presti anunció cambios en la cúpula militar
Javier Milei.
País.

Javier Milei: "Si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato"

El proceso se activó a través de un oficio enviado por el director general de Gestión Interna e Infraestructura de la Corte, Sergio Romero, al juez del Tribunal Oral Federal N.º 4, Néstor Costabel, quien intervino en la causa. Allí se informó que el Máximo Tribunal dispuso la “adjudicación definitiva” de los fondos obtenidos en subastas y de los bienes inmuebles registrados a nombre de los Báez.

Transferencia de fondos y bienes al Estado

Romero solicitó al TOF N.º 4 que se proceda a la transferencia de todo el dinero decomisado —en pesos y dólares— a dos cuentas pertenecientes a la Corte Suprema, junto con la documentación de las subastas realizadas.

Los montos incluyen:

  • USD 54,87 millones

  • USD 5 millones

  • USD 307.994

  • USD 950.000

Además, se detallan $4.174.697 en pesos, ajustables por el índice de precios del INDEC.

La medida se basa en los artículos 23 y 305 del Código Penal y el artículo 522 del Código Procesal Penal.

Los seis condenados en la causa de lavado por la “Ruta del dinero K” que deben comenzar a cumplir sus condenas de prisión comenzaron a presentarse esta mañana.
Ruta del Dinero K.

Ruta del Dinero K.

Una ejecución demorada por tensiones institucionales

Aunque las condenas y decomisos quedaron firmes en mayo de este año tras el rechazo de la Corte a los recursos de las defensas, la ejecución se demoró por la creación del Consejo de Bienes Recuperados, órgano del Ministerio de Seguridad encargado de administrar bienes incautados en causas penales.

La Corte objetó este esquema y, tras un reclamo de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), el juez federal Pablo Cayssials dictó una cautelar que impide al Gobierno avanzar con ese decreto por considerarlo una intromisión en el sistema judicial.

Con esa restricción vigente, la Corte avanzó en la ejecución directa de los decomisos.

Las condenas en la Ruta del Dinero K

En esta causa, con casi veinte condenados, se determinó que entre 2010 y 2013 Lázaro Báez montó una estructura para lavar USD 55 millones mediante la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”.

  • Lázaro Báez fue condenado a 15 años de prisión.

  • Martín Báez, su hijo, recibió 6 años y medio.

El patrimonio familiar llegó a incluir:

  • 440 inmuebles,

  • 972 vehículos y maquinarias,

  • además de cuentas y movimientos financieros en el exterior.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carlos Presti anunció cambios en la cúpula militar

Javier Milei: "Si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato"

Caso ANDIS: Casanello rechazó el pedido de Diego Spagnuolo para anular la causa

El pueblo del norte ideal para festejar Navidad con los más chicos

Martín Menem fue reelecto como Presidente de la Cámara de Diputados

Lo que se lee ahora
Alumnosdestrozaron una escuela en Mendoza 
Insólito.

Alumnos destrozaron una escuela en Mendoza porque no les permitieron faltar el último día

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Choques en San Salvador de Jujuy video
Alarmante.

Mañana accidentada en San Salvador: reportaron cuatro choques en pocas horas

Cena Blanca
San Salvador.

Uno por uno, el orden de los colegios para la pasarela de la Cena Blanca 2025

Este miércoles juran los nuevosdiputados nacionales
Congreso.

Este miércoles juran los nuevos diputados nacionales

Operativo de tránsito en Ciudad Cultural por la Cena Blanca 2025 (Archivo)
Viernes.

Cena Blanca 2025: cortes y desvíos de tránsito en Ciudad Cultural

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo van a seguir las lluvias en Jujuy
Paciencia.

Se mantiene el alerta amarilla por tormentas: hasta cuándo van a seguir las lluvias en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel