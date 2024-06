Intoxicaciones por monóxido de carbono en Argentina: que región tuvo el mayor crecimiento

El índice epidémico acumulado supera el valor máximo esperado en la mayoría de las regiones del país en 2024, con la excepción del Nordeste, siendo a nivel nacional de 1,85 en aumento, según detalla el reporte nacional.

El 80% de los casos registrados este año se confirmó por criterio clínico, el 12,9% por laboratorio y el resto por criterio epidemiológico, mientras una persona murió por complicaciones derivadas de la intoxicación. El índice epidémico acumulado.

Intoxicaciones por regiones

En provincia de Buenos Aires en el 2023 solo se habían registrado 38 casos y este año ya fueron 83. Otra jurisdicción más afectada fue Neuquén, que ya registró 90 intoxicaciones en 2024 cuando en el 2023 solo fueron 65 casos.

Qué pasa en el NOA

En el caso de las provincias del noroeste, en Jujuy desde el 2019 solo se registraron oficialmente dos casos y fueron en el 2022. Salta registró 16 casos en el 2022; siete en el 2023 y 24 este año. Tucumán tuvo 15 en el 2022 y un número similar en el 2023, pero este año lleva 24 casos. Entre las seis provincias del NOA acumulan 50 casos, duplicando al año pasado donde se registraron solo 24.

Detalles del reporte

En la Argentina, entre enero de 2019 y mayo de 2024 se registraron 5.312 casos confirmados de personas que sufrieron intoxicación por monóxido de carbono, además de que se notificaron otros 793 casos como sospechosos.

Los epidemiólogos analizaron la distribución por sexo y destacaron que el 55,3% de las personas afectadas son mujeres y el 44,7% restante son hombres, en ambos casos determinaron que el promedio de edad fue 21 años. Respecto a la distribución por edad, el 80% de los casos se concentran en los grupos etarios de 0 a 39 años.

Desde el 2019 a la actualidad, se registraron 34 fallecidos distribuidos en todos los años, siendo el 2023 el año con mayor cantidad de casos mortales notificados con 11 muertes. Hay casos durante todo el año, pero hay un aumento estacional entre abril y agosto, siendo la última semana de mayo del 2022 con 190 casos, el periodo con la mayor cantidad de intoxicaciones registradas.

El 38,5% de los afectados residía en las provincias de Neuquén, Chubut y Tierra del Fuego. Luego siguió la región del Centro con un 31,5% de los casos. La provincia de Buenos Aires fue la que más reportó casos en esa región, mientras el 30% restante de los confirmados se distribuye entre Cuyo, NOA y NEA.

En el análisis de casos desde 2019 en la Argentina, se identificó la fuente de exposición solo en el 13,6% de los casos y dentro de ese grupo, el 32,5% corresponde a estufas a gas, el 20,4% a incendios, el 14% a cocina/anafe/horno, y el resto se distribuye entre otras fuentes.

¿Qué es el monóxido de carbono?

Es el gas llamado “asesino invisible” porque no tiene olor, color ni sabor y no irrita los ojos ni la nariz, características que hacen que no sea percibido por los sentidos y que la persona expuesta no tenga reacción de defensa y se genere el proceso de intoxicación por inhalación.

Las intoxicaciones con monóxido de carbono son más frecuentes en otoño e invierno porque aumenta el uso de todo tipo de calefactores, además de otros factores como cerrar puertas y ventanas que evita el ingreso de aire fresco.

Qué artefactos son peligrosos

Cualquier que utilice material combustible como gas, petróleo, carbón, kerosén, nafta, madera, plásticos. Todos ellos pueden producir monóxido de carbono cuando se quema en forma incompleta y se dan condiciones como las antes mencionadas.

Cómo prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono

Con la evacuación de gases al exterior, evitando la acumulación de gases tóxicos y para eso es fundamental el control de la instalación y el buen funcionamiento de artefactos, tanto como estufas y calefactores. Además se recomienda mantener los ambientes bien ventilados.

