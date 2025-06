Javier Milei habló por primera vez sobre la condena a Cristina Kirchner: qué dijo

Interrumpiendo su discurso académico, Milei afirmó: “Al ser el primer presidente que no interfiere con la Justicia, los resultados están a la vista y la Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer”. En la misma línea, agregó: “Todo es mérito del Poder Judicial, de la Corte Suprema. Lo único que puedo decir es que he sido consistente con mi visión republicana, y dejar que los jueces actuaran libremente”.

Además, sectores de la sociedad israelí cuestionan a CFK por su falta de pronunciamiento tras el atentado perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, lo que contrasta con la postura actual del gobierno argentino, alineado con Israel y Estados Unidos en la ONU.

Un mensaje cifrado en clave política

El vínculo con Israel quedó sellado en lo simbólico con la entrega del premio conocido como el “Nobel judío” a Milei por parte de la Fundación The Genesis Prize. En su discurso de agradecimiento, el presidente citó a Borges para reforzar su identificación con la cultura judía: “Yo no soy judío, pero eso no me impide sentir como propia la historia del pueblo judío”.

La condena a Cristina Fernández no solo fue abordada en el ámbito académico. Milei tiene previsto firmar hoy un Memorando por la Democracia y la Libertad junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La elección del término “memorando” no es casual y parece ser una alusión directa al cuestionado acuerdo que CFK firmó con Irán.

Una nueva etapa en la política exterior argentina

El memorando que firmarán Argentina e Israel busca consolidar una alianza geopolítica basada en la defensa de valores democráticos y la libertad. Fue elaborado por el canciller Werthein y el embajador Wahnish en coordinación con la oficina del Primer Ministro israelí.

Concluida la ceremonia, que se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad en el hotel King David de Jerusalén, Milei partirá hacia Madrid, última escala de su gira internacional.