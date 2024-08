Javier Milei lamentó el ataque a la casa de Lionel Messi en España

Es que este martes, activistas de Futuro Vegetal ingresaron a la casa que Lionel Messi tiene en Ibiza y lanzaron pintura roja y negra a la fachada, llevaron consignas sobre el cuidado del planeta y enarbolaron una pancarta en la que podía leerse en inglés ‘Help the Planet - Eat the Rich - Abolish the Police’, que significa ‘Ayuda al planeta, cómete un rico y abolir la policía’.