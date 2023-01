Juicio por Fernando Báez Sosa: las posibles condenas 

Los ocho imputados de entre 24 y 21 años oriundos de Zárate fueron acusados por el delito de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" y también por “lesiones leves”.

Los imputados en el crimen de Fernando Báez Sosa

Máximo Pablo Thomsen

Ciro Pertossi

Enzo Comelli

Matías Franco Benicelli

Blas Cinalli

Ayrton Michael Viollaz

Lucas Fidel Pertossi

Luciano Pertossi

Tribunal en el Juicio por Fernando Baez Sosa

Jueces de la causa

María Claudia Castro

Christian Rabaia

Emiliano Lazzari

Fiscales

Juan Manuel Dávila

Gustavo García,

Querella

Fernando Burlando,

Fabián Améndola

Facundo Améndola

Germán Facio

Fernando Burlando Fernando Burlando, abogado de los padres de Fernando Báez Sosa

Abogado Defensor

Hugo Tomei

El juicio se inició el lunes 2 de enero con un testimonio conmovedor de Graciela Sosa Osorio, madre de la víctima, a quien siempre acompaña su marido, Silvino Báez. La mujer sostuvo que hace tres años "es como que el tiempo se detuvo", y que es "una mujer acabada, sin ganas de vivir".

Ayer 18 de enero finalizaron las audiencias con los testigos y comienza la segunda etapa con los alegaros de las partes desde el lunes 23 de enero.

Determinación de las penas para los imputados

En cada situación particular, las penas que determinarán el futuro de cada imputado dependerá de su implicancia con el crimen y rol de cada uno en el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Se estima que el veredicto final por el crimen se conozca el 31 de enero.

El delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, por el cual se imputó a los ocho acusados, prevé una condena de prisión perpetua.

rugggg5 2023.jpg Comienza la segunda semana del juicio contra los rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa.

Crimen de Fernando Báez Sosa: posibles penas

En el caso de determinarse que todos tuvieron intención homicida, podría llegar a calificarse como:

a) Homicidio simple

- 8 a 25 años.

- Art. 79, Código Penal.

- Clave de esta calificación: querían matar y mataron.

b) Homicidio agravado por alevosía

- Condena perpetua

- Art. 80, inc. 2, Código Penal

- Clave de este agravante: la indefensión de la víctima, es decir, fue golpeada por la espalda y los autores actuaron sin riesgo.

c) Homicidio agravado por premeditación

- Condena perpetua.

- Art. 80, inc. 6, Código Penal.

- Clave de este agravante: la premeditación, es decir, se pusieron de acuerdo entre todos en que iban a matar en ese momento y de ese modo (Ej.: 5 atacando y 3 de vallado).

En el caso de determinarse que no tuvieron intención homicida, podría llegar a calificarse como:

a) Homicidio en riña o agresión

- 2 a 6 años de prisión

- Art. 95, Código Penal.

- Clave de esta calificación: violencia o agresión física (de varios) sobre la víctima, pero no se sabe quién de ellos lo mató. No se pusieron de acuerdo para matar. No hubo premeditación.

b) Homicidio preterintencional

- 1 a 3 de prisión

- Art. 81, inc. 1, b

- Clave de esta calificación: la intención del autor fue golpear para producir un daño, pero no para matar.