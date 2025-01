Juicio por la muerte de los bebés en Córdoba: las declaraciones que preparan las médicas acusadas. 

La médica afirmaría que aparecía como vicedirectora por “desprolijidades” en la estructura de la institución y que tenía injerencia solo en las áreas en las que se especializa.

También tendrá su turno para hablar la médica Adriana Luisa Moralez. En declaraciones a medios cordobeses en octubre de 2024, la doctora Moralez reconoció que había indicios para creer que a los bebés los mataron.

Según contó la médica, ella estuvo de vacaciones entre el 20 de mayo y el 6 de junio de 2022. El día que se reincorporó ocurrieron las últimas dos muertes de los recién nacidos. Entonces se dispararon sus sospechas, aunque en todo momento evitó apuntar directamente contra la enfermera Brenda Agüero.

El jueves comenzarán las testimoniales. La extensa lista, que se prolongará durante semanas, empezará con familiares de las víctimas: Yoselin Chely Rojas, Jaime Cornelio Pérez, Damaris Carolina Bustamante y Brisa Natali Molina son los citados para esta fecha. Luego, habrá un cuarto intermedio hasta el lunes.

Qué declaró Brenda Agüero, acusada por homicidio

La principal acusada, la exenfermera obstétrica Brenda Agüero, se declaró inocente ante el Tribunal, y afirmó que a raíz de la tragedia, "hoy no podría volver a tocar un niño".

La mujer, que se encuentra detenida desde agosto de 2022, trabajó en el área de Obstetricia del hospital, y tras los sucesos denunciados, enfrenta cargos por "homicidio calificado por procedimiento insidioso" y "tentativa de homicidio" en los casos de los bebés que sobrevivieron.

Según la acusación, Agüero habría inyectado potasio u otras sustancias letales a los recién nacidos, provocando la muerte de algunos y graves cuadros de hiperpotasemia en otros.

No entiendo cómo una persona sana que nunca tuvo problemas que de pronto salga a matar. Los periodistas inventaron esa imagen, gracias a eso yo me veo en ese contexto, eso tiene que quedar en claro. Nunca jamás le hice daño a nadie, y mucho menos a un niño, de hecho siempre luché por ingresar a un lugar donde pudiera atender a esos pacientes, a Neonatología”, agregó.

Tras explicar de forma detallada su trayectoria profesional hasta llegar al área de Materno Neonatal del hospital, explicó: "Quedé enamorada de ese hospital, quería trabajar ahí, estaba fascinada".

Agüero señaló que la acusación en su contra marcó un antes y un después en su vida. “Hice de todo por entrar a un área que hoy no podría trabajar. No puedo creer que el lugar por el que tanto luché para entrar, el lugar que tanto amaba, me arruinó la vida”, disparó.

Y añadió que “hoy no podría volver a tocar un niño, no podría hacerlo, no podría volver a hacer lo que tanto quería y por lo que tanto luché. Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda. Pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso”.