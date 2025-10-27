Jujuy votó por la libertad

Después de varias semanas de campaña, las urnas hablaron en Jujuy y dieron su veredicto sobre lo que quieren los jujeños en el marco de las elecciones legislativas.

La alianza “La Libertad Avanza”, que en un principio se esperaba que hiciera una buena elección, superó las expectativas y se consagró como la gran ganadora de este domingo en la provincia; obteniendo dos de las tres bancas de diputados nacionales que se ponían en juego en Jujuy.

No obstante de esto, y en un primer análisis, hay que decir que esta victoria, más allá de su contundencia, pone sobre el tapete un aspecto importante a considerar para la dirigencia local libertaria: el triunfo de este domingo volvió a darse en el marco de una elección nacional donde la figura excluyente fue nuevamente el presidente Javier Milei.

Vale recordar, al respecto, que hace dos años La Libertad Avanza en Jujuy ganó terreno en el plano legislativo nacional, llevando dos senadores y un diputado nacional, también en el marco de una elección que tenía como punta de lanza a Javier Milei.

Por este aspecto, que no es menor, uno avizora que la dirigencia local libertaria deberá prepararse mejor para dar batalla en el ámbito provincial, en el cual no le fue muy bien en las últimas elecciones jujeñas realizadas en el mes de mayo.

En lo que respecta a la performance del oficialismo provincial, que participaba en esta elección bajo el nombre de “Jujuy Crece”, hay que decir que sufrió una dura derrota a manos del frente libertario.

Más allá de llevar un diputado nacional propio al Congreso, el oficialismo no logró sostener ni mínimamente los resultados obtenidos el 11 de mayo, lo cual lo llevará a realizar una importante autocrítica de cara a los próximos dos años y a revisar específicamente cuáles fueron los motivos de esta derrota de magnitud.

Como ejemplo de un punto a repensar, surge el tema del protagonismo que se les puede dar a los jóvenes en la arena electoral. En la elección de mayo, con Adriano Morone y Gisel Bravo a la cabeza, el mensaje llegó a la población, y eso se vio reflejado en resultados positivos.

Por el lado del peronismo, la elección de este domingo marcó que las dos vertientes que compitieron obtuvieron un importante caudal de votos, caudal que podrá - o no - servir para dirimir la interna que se vive en este espacio, pero que no alcanzó para conseguir una representación propia en el orden nacional.

Leila Chaher, que no contaba con mucha estructura y que parecía carecer de representación a nivel provincial, logró concretar una buena elección y ponerse palmo a palmo con el sector tradicional del justicialismo que participó por fuera de la marca nacional.

A la postre de los resultados, seguramente en este espacio los puntos a repensar serán la pérdida de representatividad, la unidad y la intervención partidaria.

Para concluir con este primer análisis electoral, quiero señalar algunas cuestiones en torno a la elección que hizo el Frente de Izquierda este domingo.

Si bien para muchos, y a la luz de los números, la izquierda hizo una mala elección, lo cierto es que, si los votos obtenidos se extrapolarán a una elección provincial, este espacio habría logrado romper el piso electoral y ganar bancas en la Legislatura provincial.

Ahora bien, como no fue una elección provincial, lo que hay que decir es que la izquierda, en estos comicios nacionales, quedó pérdida en la polarización que se dio entre el oficialismo provincial y la Libertad Avanza, y en la interna que se vivió en el Justicialismo.

Hasta acá, un primer análisis de lo que fueron las elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre en Jujuy.

¡Buen inicio de semana para todos!

Alberto Siufi.