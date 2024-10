L-Gante declaró durante más de dos horas y rechazó las acusaciones en su contra. 

L-Gante está acusado por amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificadas y encubrimiento calificado, por tres hechos diferentes. La querella, que representa a dos de las víctimas, anticipó que pedirá entre 8 y 12 años de pena.

image.png

El papá de Jamaica arribó al lugar sonriente y con un look formal. Según contó la periodista Majo Martino, que charló en las últimas horas con Valenzuela, al aire de Mañanísima (El Trece) él le comentó: "Con ganas de que se resuelva rápido, así se dejan de romper las bolas y me dedico a la música".

Qué dijo L-Gante ante el Tribunal: los detalles

El cantante contó que aquella noche se encontraba en la fiesta Bresh mientras sus amigos estaban trabajando en un boliche de General Rodríguez. "Sabía que estaban Torres, toda su familia y Passi, que son compañeros de trabajo en la municipalidad”, recordó sobre la noche del hecho por la que se lo acusa.

image.png

Siguiendo con su relato, el músico aseguró que “me dijeron que los Torres estaban todos borrachos. Él les dijo a mis amigos que era el delegado del barrio y estaba encargado de dar habilitaciones en boliches”.

L-Gante sostuvo que la familia Torres “se puso violenta contra el auto de Javier Serrano” por lo que se provocó una discusión que, según declaró, no sabe si pasó a mayores, y luego todos sus amigos se fueron del lugar.

Elían aseguró que se enteró de la pelea cuando estaba en viaje de General Rodríguez hacia Palermo y dijo que “los Torres no fueron a su casa, fueron a la puerta de mi casa a buscarle pelea a mis amigos. Se pelearon Gastón Torres y sus hijos con mis amigos”.

Contó entonces que cuando estaba de regreso a General Rodríguez vio a muchos patrulleros en el barrio y a sus amigos afuera “mirando para la casa de los Torres”, la cual se encuentra frente a su vivienda. “Pensé que lo mejor era ir para ahí, donde estaban su mujer y todos sus hijos”, indicó.

Además indicó que “yo en el auto iba manejando y baje la ventanilla del copiloto. Los Torres se peleaban por ver quien hablaba conmigo. Les dije que no me rompieran las bolas, que quería hablar con Gastón. Cuando se acercó, le dije que fuéramos a dar una vuelta, así me contaba todo tranquilo. 'Te acompaño', me dijo”.

Ahí fuimos a buscar a Rosa, que fue idea mía, para que ella estuviera presente porque Gastón estaba borracho y se complicaba tener un diálogo. Dimos unas vueltas y ya no había más nada que hablar, habrán sido 15 minutos", siguió.

Y agregó que “al otro día fui al barrio y me enteré de que me habían denunciado. Yo dije, 'pero si se pelearon con los otros'. Yo nunca privé a nadie de la libertad, no estoy de acuerdo con eso”.

