La Argentina lidera el ranking de morosidad crediticia en América Latina

Al comparar 16 países de América Latina , el sistema financiero de Argentina registró la tasa de incumplimiento más elevada en los créditos otorgados al sector privado, con un 7,3% de la cartera en mora, frente al 2,78% promedio de la región.

A la vez, aunque este indicador mostró una evolución favorable durante los últimos dos años, la Argentina volvió a quedar en el último lugar entre los 16 países analizados en otro parámetro clave para medir el acceso al financiamiento . El crédito en relación con el PBI alcanza apenas el 14,3% , frente a un promedio regional del 47,3% .

Los números corresponden a un reporte elaborado por la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) , organización que reúne a 540 entidades bancarias de América Latina, a partir de información correspondiente al primer trimestre de 2026 .

El relevamiento contempla únicamente al sistema bancario tradicional . En la Argentina, este sector concentra casi dos tercios de los $14 billones en créditos considerados irregulares , mientras que el tercio restante se distribuye entre fintech y otros prestamistas no bancarios , como las tarjetas de supermercados y cadenas de electrodomésticos, además de cooperativas y mutuales.

De acuerdo con los datos de Felaban, el nivel de morosidad también registra una tendencia ascendente en el conjunto de la región: “La cartera vencida del sistema bancario latinoamericano reforzó su tendencia alcista y cerró en marzo de 2026 con un saldo cercano a USD 104.621 millones, registro 10% superior a aquél de diciembre de 2025 y 44% por encima del registrado un año atrás. A pesar de lo anterior, el indicador agregado de morosidad aumentó hasta 2,78% en marzo de 2026 versus 2,51% un año atrás. Nuevamente, los niveles de morosidad más altos se registraron en Argentina, Brasil y Colombia (7.3%, 4.3% y 3.7%, respectivamente), mientras que los más bajo se observaron en República Dominicana, El Salvador y Uruguay (1.1%, 1.4% y 1.7%, respectivamente).”

Inflación y poco crédito, dos factores que condicionan al sistema financiero

La lectura conjunta de estos dos indicadores —una morosidad elevada y un nivel reducido de crédito— permite dimensionar con mayor claridad el panorama del financiamiento en la Argentina.

Durante años, la escasa profundidad del sistema financiero argentino funcionó también como una suerte de protección frente a posibles desequilibrios: cuando el volumen de préstamos es bajo, el riesgo de que surjan problemas sistémicos también resulta limitado. Además, históricamente, la morosidad local se mantuvo cercana al promedio regional e incluso llegó a ubicarse por debajo.

El débil desarrollo del crédito en la Argentina en comparación con otros países de la región está estrechamente relacionado con la inflación, que durante años redujo los incentivos tanto de las entidades financieras para otorgar préstamos como de familias y empresas para asumir deudas.

La Argentina es el único país incluido en el relevamiento que todavía registra una inflación anual de dos dígitos, un fenómeno que actualmente se presenta en muy pocas economías a nivel global. Bolivia, que había alcanzado un 20,4% de inflación durante 2025, logró reducir ese ritmo durante el primer semestre de este año. El estudio de Felaban no contempló a Venezuela, que mantiene el nivel de inflación más alto de América Latina.

En los últimos dos años, el crédito destinado al sector privado mostró una expansión, impulsado por varios factores: la desaceleración de la inflación, la menor competencia que representan los títulos remunerados del Banco Central y una mayor estabilidad del tipo de cambio.

El repunte del financiamiento elevó los niveles de mora

La reactivación del financiamiento contribuyó, en parte, al rápido repunte de la economía en forma de “V” luego del fuerte retroceso provocado por la devaluación. Sin embargo, esa expansión del crédito también estuvo acompañada por un incremento de los niveles de morosidad, un fenómeno que actualmente genera un intenso debate.

Mientras el Gobierno sostiene que no intervendrá y afirma que se trata de una cuestión que debe resolverse exclusivamente entre privados, distintos analistas y sectores de la oposición plantean que el Banco Central debería involucrarse de alguna manera para brindar asistencia a los aproximadamente 7 millones de argentinos que tienen deudas con bancos, fintech y otras entidades dedicadas al otorgamiento de créditos.

La cobertura bancaria argentina, entre las más bajas

En cuanto a las reservas que mantienen las entidades bancarias —fondos que permanecen apartados como respaldo ante posibles incumplimientos de los deudores—, el reporte de Felaban detalló lo siguiente: “En términos relativos, el indicador de cobertura (gasto en provisiones ÷ saldo de cartera vencida) disminuyó hasta 164% (marzo de 2026) desde 170% (marzo de 2025). Similar a ediciones anteriores, la banca dominicana, uruguaya y ecuatoriana reportó los mayores indicadores de cobertura (316%, 226% y 210%, en cada caso), mientras que Argentina y Panamá se posicionaron como los únicos países con indicadores de cubrimiento inferiores a 100% (84% y 93%, respectivamente).”