miércoles 31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025 - 14:17
Problema.

La Cámara de Diputados depositó por error $700.000 a sus empleados

El ingreso inesperado generó sorpresa y confusión entre los trabajadores, que inicialmente creyeron estar ante un beneficio extraordinario. Desde la administración parlamentaria aclararon rápidamente la situación y comunicaron cómo se corregirá el error.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Cámara de Diputados depositó por error $700.000 a sus empleados

Cámara de Diputados depositó por error $700.000 a sus empleados

Una falla atribuida al Banco Nación provocó la transferencia de montos cercanos a los $700 mil en las cuentas de la mayoría de los empleados de la Cámara de Diputados. Las autoridades pidieron no utilizar el dinero, que será revertido en las próximas horas.

Cámara de Diputados depositó por error $700.000 a sus empleados

Los empleados de la Cámara de Diputados detectaron este miércoles un movimiento inusual en sus cuentas bancarias: una acreditación adicional que, en muchos casos, rondaba los 700 mil pesos. El concepto del depósito llevó a que varios interpretaran inicialmente que se trataba de un pago extraordinario no anunciado.

Sin embargo, con el correr de las horas, las autoridades del cuerpo legislativo informaron que la transferencia no correspondía a ningún beneficio oficial, sino a una equivocación operativa vinculada al banco encargado de liquidar los haberes. En ese marco, se solicitó expresamente al personal que no disponga del dinero, ya que será descontado de manera automática el viernes.

La situación se difundió rápidamente entre los trabajadores a través de mensajes internos y generó un fuerte intercambio en grupos de mensajería, marcado por el desconcierto y el alivio posterior ante la aclaración oficial.

image

Cabe recordar que el personal del Congreso ya había percibido recientemente el sueldo correspondiente y un pago adicional junto al aguinaldo, cuyos montos variaron según la categoría. El error no alcanzó a los legisladores nacionales, dado que sus ingresos se liquidan por un circuito distinto.

Además, trascendió que algunos empleados recibieron acreditaciones menores en moneda extranjera, lo que reforzó la hipótesis de una falla general en el sistema de pagos. Desde distintos sectores políticos se refirieron al episodio con tono irónico, descartando cualquier relación con decisiones del Gobierno nacional.

La Cámara de Diputados aseguró que el inconveniente quedará subsanado en breve y que no tendrá consecuencias para los trabajadores afectados.

