"Dólares colchón": qué plantea el proyecto aprobado en Diputados

La Cámara de Diputados aprobó la media sanción del proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que introduce el denominado principio de “inocencia fiscal” , una iniciativa que propone cambios profundos en el régimen penal tributario, en los procedimientos de fiscalización y en la forma en que las personas humanas declaran el Impuesto a las Ganancias. Aunque el debate público suele vincular la propuesta con la posibilidad de exteriorizar ahorros no declarados —los llamados “ dólares del colchón ”—, el texto aprobado no establece un blanqueo de capitales ni modifica la estructura del impuesto.

La iniciativa fue enviada por el Gobierno a comienzos de junio y fue tratada junto con el Presupuesto 2026. El objetivo central es simplificar el sistema, reducir la carga administrativa y limitar la persecución penal , bajo la premisa de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor salvo que exista evidencia concreta de incumplimiento.

El proyecto propone un cambio de enfoque en la relación entre el Estado y los contribuyentes. En lugar de partir de una presunción general de evasión, la ley impulsa una fiscalización más selectiva , concentrada en los casos de mayor relevancia económica o en situaciones donde pueda demostrarse conducta dolosa.

Según un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, la propuesta apunta a recuperar la confianza en el sistema tributario , fomentar el cumplimiento voluntario y reducir los controles extensivos que afectan principalmente a pequeños y medianos contribuyentes.

Cambios en el Régimen Penal Tributario

Uno de los ejes centrales del proyecto es la reforma del Régimen Penal Tributario. Entre las principales modificaciones se destaca la actualización de los montos mínimos a partir de los cuales una infracción pasa de ser administrativa a penal. Estos umbrales no se modificaban desde 2017 y ahora se ajustan por la inflación acumulada.

El texto mantiene la posibilidad de evitar la denuncia penal cuando el contribuyente cancela la totalidad de la deuda más los intereses antes de que el organismo fiscal formalice la acusación. Esta opción puede utilizarse una sola vez por contribuyente, tanto personas humanas como jurídicas.

Además, la iniciativa establece que no debe iniciarse una acción penal si no se puede acreditar dolo, incluyendo los casos en los que se haya aplicado un criterio interpretativo razonable o cuando la declaración jurada haya sido presentada antes de una fiscalización.

En contrapartida, el proyecto excluye la posibilidad de cerrar causas penales tributarias mediante mecanismos de conciliación o reparación integral del daño una vez iniciada la acción judicial.

Nuevos criterios de prescripción y sanciones

La norma introduce cambios relevantes en los plazos de prescripción. Para los contribuyentes cumplidores, el plazo general se reduce de cinco a tres años, siempre que no existan inconsistencias relevantes. En el caso de contribuyentes no inscriptos, se mantiene en diez años.

También se elimina la suspensión automática de la prescripción por el solo inicio de una determinación de oficio, lo que obliga a la administración tributaria a actuar dentro de plazos más acotados.

En cuanto a las sanciones, se actualizan las multas por incumplimientos formales previstas en la Ley 11.683 y se establece un régimen de reducción de multas para personas humanas y pymes, con rebajas que pueden alcanzar hasta el 90%, siempre que no se trate de grandes contribuyentes.

Asimismo, se fija que los montos del régimen penal tributario se ajustarán anualmente según la variación de la UVA a partir de 2027.

La declaración jurada simplificada de Ganancias

Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación de un régimen opcional de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias. Podrán adherir personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

En este esquema, la declaración será confeccionada por la administración tributaria con la información disponible. Quienes paguen el impuesto determinado quedarán liberados de otras obligaciones formales, salvo que se detecten irregularidades graves como omisión de ingresos o uso de facturas falsas.

Un aspecto clave es que, dentro de este régimen, los incrementos patrimoniales o gastos no justificados no podrán utilizarse como presunción automática de evasión, sino que deberán respaldarse con pruebas concretas.

Qué relación tiene con los “dólares del colchón”

Aunque el proyecto suele presentarse como un incentivo para que los ahorros no declarados ingresen al circuito formal, no crea un blanqueo ni un mecanismo específico de exteriorización de activos. El impacto sobre los llamados “dólares del colchón” sería indirecto.

Al limitar el uso de presunciones patrimoniales y eliminar la obligación de declarar la evolución del patrimonio en la modalidad simplificada, se reduce el riesgo de que determinados movimientos disparen automáticamente inspecciones. No obstante, el organismo fiscal mantiene la facultad de fiscalizar cuando existan discrepancias relevantes.

El rol clave del organismo recaudador

El informe del Ieral advierte que la efectividad del proyecto dependerá de una transformación profunda del organismo recaudador, con mayor inversión en tecnología y uso estratégico de la información. De lo contrario, señala el estudio, existe el riesgo de que los objetivos de simplificación y mejora del cumplimiento no se concreten.

En ese marco, el proyecto de Inocencia Fiscal propone redefinir las reglas de control, sanción y fiscalización, con un impacto potencial en la relación entre el Estado y los contribuyentes y con efectos indirectos sobre los fondos que hoy permanecen fuera del sistema formal.