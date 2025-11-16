La jueza del caso Strzyzowski habló de la condena al clan Sena

La jueza Dolly Fernández, a cargo del juicio contra el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski , aseguró que la reciente condena refleja “el hartazgo de la sociedad chaqueña” frente a la connivencia entre los acusados y sectores de la política local.

Chequeado. Juicio al clan Sena: claves sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que sacudió al poder político de Chaco

Fernández, magistrada de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, remarcó que el fallo no solo tiene relevancia judicial, sino también un fuerte impacto social y político en la provincia . Según explicó, el caso expuso vínculos que durante años fueron señalados por vecinos, organizaciones y familiares de víctimas, y que ahora quedaron al descubierto en un proceso que mantuvo en vilo a todo el país.

La jueza sostuvo que el veredicto marca un antes y un después en Chaco, al evidenciar la demanda ciudadana por mayor transparencia y por el fin de las estructuras de poder que propiciaron la impunidad. Además, destacó el rol de la sociedad civil y de la familia de Cecilia, quienes impulsaron la causa desde el primer día y mantuvieron la atención pública sobre el caso.

El femicidio de Strzyzowski, ocurrido en 2023, derivó en una investigación que involucró a referentes sociales y políticos de peso en la provincia . Para Fernández, la sentencia representa un mensaje claro: “La Justicia puede avanzar, incluso cuando se trata de estructuras de poder consolidadas”.

Qué dijo la magistrada luego de la condena al clan Sena

“Eran personas públicas, candidatos a posiciones políticas importantes”, señaló la magistrada de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia en diálogo con TN luego de que un jurado popular declarara culpables a César Sena y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por el crimen cometido en junio de 2023.

“Este veredicto es el resultado de un hartazgo social” y (el crimen) “fue la gota que rebalsó el vaso”, resumió. “La gente dijo basta, hasta acá. La gente entendió que era algo más, no solo la condena por un crimen aberrante contra una mujer”, destacó.

image

Fernández subrayó que “hubo recursos del Estado mal utilizados” y que esa red brindó protección al grupo familiar durante años. “Muchas personas colaboraron para que eso ocurriera”, afirmó la jueza, al referirse a la estructura de apoyo y silencio que rodeó a los Sena.

En su análisis del juicio, consideró que la causa adquirió “una trascendencia notoria”. La magistrada destacó especialmente la labor tanto de los fiscales, que condujeron la investigación desde 2023, como de los doce integrantes del jurado popular, quienes analizaron cientos de pruebas y testimonios antes de resolver, de modo unánime, la culpabilidad de seis de los siete imputados.

image

La jueza insistió en que la condena al clan Sena no solo se explica por el hecho puntual del asesinato, sino también por “el rechazo social a años de irregularidades y manejos ilícitos vinculados con los acusados”. Recordó que, para la comunidad chaqueña, el fallo evidenció el cansancio colectivo frente a un fenómeno delictivo repetido y tolerado en la provincia. “La gente dijo basta”, añadió.

El veredicto

Tras una deliberación que comenzó el viernes y se extendió por más de un día, el tribunal anunció el sábado por la tarde que César Sena fue hallado responsable de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, recibieron la calificación de partícipes primarios por el mismo delito.

image

El resto de los acusados, vinculados al clan Sena, obtuvieron distintas imputaciones por encubrimiento, con excepción de Griselda Reynoso, quien fue absuelta por decisión de la jueza.