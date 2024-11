La Justicia citó a indagatoria a Alberto Fernández por la causa de los seguros

El juez federal Julián Ercolini citó a i ndagatoria al ex presidente Alberto Fernández por la causa de los seguros . Además, el magistrado citó a otras 38 personas, entre ellos el empresario Héctor Martínez Sosa y su mujer María Cantero, quienes deberán comparecer en Tribunales.

Fernández deberá presentarse el 20 de noviembre y al día siguiente fueron citados Martínez Sosa y su mujer, la histórica secretaria del ex presidente. La extensa lista incluye al ex presidente de Nación Seguros Alberto Pagliano, y a otros ex funcionarios de ese organismo como Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, y Mauro Tanos.