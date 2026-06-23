martes 23 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de junio de 2026 - 16:46
Política

La Justicia citó a indagatoria a José Luis Espert por lavado de dinero

José Luis Espert fue citado a indagatoria el 30 de junio por una causa de presunto lavado de activos vinculada a Federico “Fred” Machado.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Justicia citó a indagatoria a José Luis Espert por lavado de dinero.&nbsp;

La Justicia citó a indagatoria a José Luis Espert por lavado de dinero. 

La Justicia federal citó a declaración indagatoria al exdiputado libertario José Luis Espert en el marco de la causa que investiga una presunta maniobra de lavado de dinero. El dirigente deberá presentarse el próximo 30 de junio.

Lee además
Aguinaldo 2026: Salta y Tucumán ya cobraron y Jujuy completa el cronograma esta semana
País.

Aguinaldo 2026: Salta y Tucumán ya cobraron y Jujuy completa el cronograma esta semana
Nuevas imágenes revelaron los movimientos de Barrelier tras la desaparición de Agostina. 
Policiales

Nuevas imágenes revelaron los movimientos de Barrelier tras la desaparición de Agostina

image

La Justicia citó a indagatoria a José Luis Espert por lavado de dinero

La Justicia federal citó a declaración indagatoria al exdiputado José Luis Espert para el 30 de junio en el marco de una causa por presunto lavado de activos.

image

El expediente analiza una transferencia de 200 mil dólares atribuida a una organización ligada a Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos y vinculado a distintas operaciones financieras investigadas.

La citación fue ordenada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez. Según la investigación, los 200 mil dólares fueron depositados en una cuenta bancaria a nombre de José Luis Espert en Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, esa cuenta bancaria nunca había sido declarada por Espert ante ARCA. Para justificar el origen de los fondos, el exdiputado presentó un contrato de locación de servicios firmado el 7 de junio de 2019 en Guatemala con Fred Machado, quien suscribió el acuerdo en calidad de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo S.A.

El documento fue incorporado al expediente como respaldo de la transferencia que actualmente se encuentra bajo análisis judicial.

Según ese documento, Espert se obligaba a realizar asesoramiento para refinanciar deudas a cambio de un millón de dólares pagaderos en cuotas mensuales durante un año.

image

Según el expediente, seis semanas después de recibir la transferencia de 200.000 dólares, Espert ordenó el envío de 50.000 dólares desde su cuenta en Morgan Stanley a una cuenta bancaria en la Argentina.

Con ese dinero, según la investigación, Espert compró un BMW por 47.800 dólares. El vehículo fue vendido en noviembre de 2024 por 62.000 dólares y, con esos fondos más dinero adicional, adquirió en diciembre de ese año un Lexus RX 350 por 129.999,88 dólares.

En febrero de 2025, la esposa de Espert firmó el Fideicomiso Costa Dunas, cerca de Pinamar, por un monto de $203.678.211,99. Según la documentación incorporada a la causa, se realizó un anticipo de 55.501 dólares y luego se abonaron siete cuotas mensuales.

La situación judicial de Fred Machado

La situación judicial de Fred Machado, detenido en abril de 2021 y actualmente con prisión domiciliaria en Viedma, generó preocupación en el entorno de Espert.

image

El empresario fue extraditado a pedido de la Justicia de Estados Unidos en noviembre pasado, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación avalara el procedimiento.

Según surge de los dispositivos incautados, los asesores de Espert mantuvieron reuniones de urgencia para analizar el impacto legal y fiscal de la investigación.

En los documentos digitales secuestrados al contador Cosentino, el equipo de Espert habría justificado la estrategia con el objetivo de evitar un “pánico impositivo” y proteger la carrera política del entonces candidato a diputado ante posibles filtraciones de organismos estatales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Aguinaldo 2026: Salta y Tucumán ya cobraron y Jujuy completa el cronograma esta semana

Nuevas imágenes revelaron los movimientos de Barrelier tras la desaparición de Agostina

Diputados: fracasó la sesión para interpelar a Manuel Adorni por falta de quórum

Caso Diego Maradona: Luque habló del "error" de Cosachov y volvió a apuntar al equipo médico

Jésica Cirio entregó su celular a la Justicia para ser peritado

Lo que se lee ahora
salta: investigan la muerte de un nino de dos anos y detuvieron a su madre y a su padrastro
País.

Salta: investigan la muerte de un niño de dos años y detuvieron a su madre y a su padrastro

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Pago del aguinaldo 
Jujuy.

Inicia el pago del aguinaldo en Jujuy: días del cronograma

Argentina se aseguró el primer puesto del grupo: cuándo jugaría 16avos y contra quién
Mundial 2026.

Argentina se aseguró el primer puesto del grupo: cuándo jugaría 16avos y contra quién

Rige doble alerta en Jujuy - Imagen creada con IA video
Jujuy.

Rige doble alerta en Jujuy: habrá viento zonda en la Puna y temperaturas extremas por frío en Valles

Nevó en Jujuy: las increíbles imágenes de la nevada en Molulo video
Jujuy.

Nevó en Jujuy: las increíbles imágenes de la nevada en Molulo

SUSEPU.
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: SUSEPU intimó a EJESA por el corte de luz en 6 barrios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel