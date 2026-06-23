La Justicia citó a indagatoria a José Luis Espert por lavado de dinero.

La Justicia federal citó a declaración indagatoria al exdiputado libertario José Luis Espert en el marco de la causa que investiga una presunta maniobra de lavado de dinero. El dirigente deberá presentarse el próximo 30 de junio.

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La Justicia federal citó a declaración indagatoria al exdiputado José Luis Espert para el 30 de junio en el marco de una causa por presunto lavado de activos .

El expediente analiza una transferencia de 200 mil dólares atribuida a una organización ligada a Federico “Fred” Machado , condenado en Estados Unidos y vinculado a distintas operaciones financieras investigadas .

La citación fue ordenada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez. Según la investigación, los 200 mil dólares fueron depositados en una cuenta bancaria a nombre de José Luis Espert en Estados Unidos.

De acuerdo con la investigación, esa cuenta bancaria nunca había sido declarada por Espert ante ARCA. Para justificar el origen de los fondos, el exdiputado presentó un contrato de locación de servicios firmado el 7 de junio de 2019 en Guatemala con Fred Machado, quien suscribió el acuerdo en calidad de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo S.A.

El documento fue incorporado al expediente como respaldo de la transferencia que actualmente se encuentra bajo análisis judicial.

Según ese documento, Espert se obligaba a realizar asesoramiento para refinanciar deudas a cambio de un millón de dólares pagaderos en cuotas mensuales durante un año.

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Según el expediente, seis semanas después de recibir la transferencia de 200.000 dólares, Espert ordenó el envío de 50.000 dólares desde su cuenta en Morgan Stanley a una cuenta bancaria en la Argentina.

Con ese dinero, según la investigación, Espert compró un BMW por 47.800 dólares. El vehículo fue vendido en noviembre de 2024 por 62.000 dólares y, con esos fondos más dinero adicional, adquirió en diciembre de ese año un Lexus RX 350 por 129.999,88 dólares.

En febrero de 2025, la esposa de Espert firmó el Fideicomiso Costa Dunas, cerca de Pinamar, por un monto de $203.678.211,99. Según la documentación incorporada a la causa, se realizó un anticipo de 55.501 dólares y luego se abonaron siete cuotas mensuales.

La situación judicial de Fred Machado

La situación judicial de Fred Machado, detenido en abril de 2021 y actualmente con prisión domiciliaria en Viedma, generó preocupación en el entorno de Espert.

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El empresario fue extraditado a pedido de la Justicia de Estados Unidos en noviembre pasado, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación avalara el procedimiento.

Según surge de los dispositivos incautados, los asesores de Espert mantuvieron reuniones de urgencia para analizar el impacto legal y fiscal de la investigación.

En los documentos digitales secuestrados al contador Cosentino, el equipo de Espert habría justificado la estrategia con el objetivo de evitar un “pánico impositivo” y proteger la carrera política del entonces candidato a diputado ante posibles filtraciones de organismos estatales.