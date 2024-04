La Justicia ordenó la inhibición de bienes de Alberto Fernández

El juez Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario por el escándalo de los seguros. Además se supo que la misma medida judicial se aplicó para otros ex funcionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en la causa.

El juez ordenó la inhibición general de bienes de Alberto Fernández, del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachiller, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras. El alcance de la medida judicial implica que no podrán vender ni disponer de sus bienes.