La Justicia recibió el apto socioambiental del departamento de Cristina Kirchner

Los encargados de realizar la inspección tuvieron en cuenta el tránsito, los comercios y los edificios linderos para emitir un informe positivo , por lo que la ex mandataria nacional se presentará el miércoles en Comodoro Py , queda detenida y la llevaran al departamento a cumplir la prisión domiciliaria”.

El caso Libra se investigará en Comodoro Py Comodoro Py

Los abogados de la dirigente ya solicitaron la prisión domiciliaria a través de un escrito en el que se detallaron las razones para que se le conceda el beneficio, y pusieron como una de las primeras causas la edad, que ya tiene más de 70 años.

Además agregaron como otros puntos clave motivos de seguridad personal por haber sido presidente y vice, y también por el intento de homicidio que sufrió Cristina en 2022. “Su alojamiento en una institución carcelaria de ninguna manera es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, escribieron.

Los abogados de Cristina Kirchner también citaron como argumento la “ausencia de riesgos procesales”, ya que creen que durante todo el proceso judicial, Cristina Kirchner no presentó “un riesgo procesal de fuga”.

Qué dijo Cristina Kirchner

“No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”, dijo la expresidenta este viernes.

Criticó a la Corte Suprema por haber ratificado la condena. “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”, comienza el texto.

La expresidenta Cristina Kirchner en su discurso luego de la confirmación de la condena por la causa Vialidad.

“No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal. Por un lado, existen motivos institucionales. Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”, profundizó.