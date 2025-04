La nueva fecha para inscribirse y acceder a las Becas Progresar 2025: los requisitos

Atención. ¿Es feriado o día no laborable el viernes 2 de mayo 2025?

Progresar Trabajo 2025: cuáles son los requisitos para anotarse

Los requisitos para inscribirse a la beca son:

-Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar con DNI.

-Tener entre 18 y 24 años cumplidos.

-Se extiende hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

-Los ingresos del postulante y de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad.

-Realizar algún curso de formación profesional o trayecto formativo validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y considerado estratégico por el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y

-Producción (CoNETyP).