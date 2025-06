La nueva inteligencia artificial sensorial: ¿Qué sentiremos?

Un futuro rodeado de robots ha sido, desde el siglo XX, un terreno fértil para la literatura de ciencia ficción. Hoy ese imaginario encuentra, en las investigaciones actuales, una realidad no sólo aumentada sino concreta.

En este contexto, la crisis educativa que desde hace décadas atraviesa la humanidad representa la mayor amenaza frente al avance, al parecer imparable, de las investigaciones de estas tecnologías. La sociedad asiste a estas noticias y estos desarrollos con una mezcla de angustia, perplejidad y asombro, además de aquellos que -no pudiendo ver las posibles consecuencias- lo toman a la ligera.

Tomemos el ejemplo de una nariz electrónica: se trata de un pequeño dispositivo programado para detectar ciertas moléculas presentes en el aire a través de sensores internos. De manera similar a lo que sucede en el cuerpo humano, el cerebro al recibir ciertos estímulos -por ejemplo, el olor a humo generado por las moléculas de monóxido de carbono- reacciona con una respuesta instintiva: huir del peligro. Sin embargo, en el aparato psíquico, pueden ocurrir otras cosas: quien percibe ese aroma podría detenerse y pensar ¿de dónde viene este olor? ¿Hay un incendio? En el caso del sabor “ahumado”, tan utilizado en la gastronomía argentina, ese mismo aroma puede ser producido por saborizantes artificiales, sin que exista un fuego real. En ese contexto, a ningún humano se le ocurriría pensar que está en peligro ¿por qué? Porque sabe diferenciar entre el aroma de una comida y un incendio.

¿Y cuál sería el problema si una máquina dotada de Inteligencia Artificial interpretara mal una señal? La programación actual apunta a que estos sistemas operen de forma autónoma. La visión para los próximos años del empresario y programador estadounidense, Sam Altman, promueve una relación directa entre la percepción sensorial —por ejemplo, la de una nariz electrónica— y las acciones que deben ejecutarse en respuesta. Si se cree que hay un incendio ¿acaso no será necesario quitar el oxígeno de una habitación? Y si llevamos este escenario al ámbito militar: ¿no resulta inquietante imaginar que una IA decida por sí sola si existe una amenaza y actúe en consecuencia? La evaluación de ese conjunto de estímulos complejos debe tener supervisión y criterio humano.

El concepto de una futura autonomía de las máquinas tiene como trasfondo la idea de replicar el “cerebro” humano pero borrando los “errores” humanos. Pero olvidan algo esencial: el cerebro podrá funcionar en forma idéntica en todos los humanos, pero lo que nos diferencia es el aparato psíquico, que recibe la información proveniente del cerebro y, a partir de ello, genera pensamientos, evalúa el contexto etc. Justamente, este aparato psíquico es el que analiza en forma multimodal y asocia esa información con las experiencias vividas en el pasado, con las imágenes mentales provenientes de la educación y la cultura recibidas. Es un sistema creado y formado a través de millas de años de evolución. Cada vez tenemos nuevas ideas (la IA es sólo una de ellas) debido a que el psiquismo recopila todas las combinaciones de palabras y lenguaje que permiten a un ser humano comprender, crear y maniobrar acerca del mundo que lo rodea.

Cuando leemos el artículo que Alan Turing -considerado como uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de la informática moderna- publicó en 1950 donde proponía la idea de crear una máquina de IA, observamos que él tenía muy clara la distinción entre copiar un cerebro y replicar el psiquismo. Tanto así que no se recomienda crear una máquina imitando al ser humano adulto. Y aquí estamos. La programación en IA pareciera creer que porque pueden imitar el procesamiento cerebral humano van a controlar el flujo de pensamientos de los futuros robots. Las experiencias comprobadas de Inteligencias artificiales que se negaron a obedecer al usuario o las alucinaciones que aún hoy los programadores no logran explicar, muestran que cerebro y aparato psíquico no son lo mismo y que el aparato psíquico humano exhibe un deseo propio que es imposible de controlar.

El cerebro tiene el patrimonio de lo neuroquímico, pero lo creativo y sorprendente proviene siempre del aparato psíquico, que es lo que nos distingue y hace de cada uno de nosotros lo que es. Uno no se reduce al otro. Esta distinción es esencial a la hora de pensar en Inteligencia Artificial y las posibles consecuencias en un futuro con robots.

Que la perplejidad o la fascinación no nos deje detenidos o imposibilitados de pensar.

Violaine Fua Púppulo

Psicoanalista

Directora Académica de la Facultad Internacional de Psicología y Psicoanálisis Lalangue y Miembro del Comité Científico de EFPP - Francia