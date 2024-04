La periodista Sofía Martínez fue víctima de un violento robo

Después, la periodista narró en el programa radial cómo ocurrió el robo y describió que, al dirigirse a la comisaría para presentar la denuncia, recordó un incidente anterior en el que los delincuentes le sustrajeron las llaves del auto para ingresar a la vivienda de sus padres. “En ese entonces me rompieron el vidrio del auto, usaron la información de la documentación que tenía en la guantera y se llevaron las llaves para ir a mi casa”, recordó.

“Lo primero que pensé fue en mi mamá”, señaló. Después de ese doloroso recuerdo, Sofi Martínez se preocupó de que los delincuentes pudieran intentar ingresar nuevamente a su hogar. Por eso, comenzó a contactar a su madre: “Empecé a llamar a mi mamá y le hice 30 llamadas perdidas y no atendía”, resaltó. Dado que se encontraba distante de su residencia familiar, se comunicó con su padre, quien de inmediato activó el sistema de alarma del domicilio.

Al cabo, la madre respondió el teléfono móvil mientras la alarma continuaba sonando. “Se pegó el cag... de su vida, no había atendido porque estaba planchando y arreglando un vestido”.

Sofía Martínez denunció que un hombre la acosa cuando va a trabajar

Sofía Martínez narró que experimentó hostigamiento en la entrada de la emisora donde labora. Describió un incidente desagradable con un individuo y tuvo que solicitar compañía hasta su vehículo.

En una conversación con el equipo de LAM (América) en el móvil, la comunicadora especializada en deportes afirmó: “Nunca me había pasado. La realidad es que no sé bien cómo hay que actuar en estos casos”.

Preguntada acerca de la secuencia de los acontecimientos, narró: “Dos días de la semana pasada vino una persona especialmente preguntando por mí, queriéndome acompañar al auto, pidiéndome el número de teléfono, con una mirada que me asustó”. “Esto fue el jueves y el viernes de la semana pasada. Y hoy lunes, salí y lo vi venir otra vez. Venía justo con el director de la radio y le pedí que me acompañara al auto”.

El reportero preguntó sobre los detalles del primer encuentro, y ella especificó: “Buena onda, la mejor, me llamó la atención que me pidiera el teléfono y le dije que me escribiera por redes sociales. Y ahí empezó con que por qué no, que lo dejara acompañarme al auto y eso, más invasivo desde ese lado”.

“Yo le dije que me tenía que ir porque tenía que laburar y estaba llegando tarde, cosa que es cierta, siempre estoy yendo de un laburo al otro y ahí por suerte todo tranquilo. Todo pasó y me metí en un kiosco como para hacer tiempo, por las dudas, y listo”, cerró. Tras asegurar que la asustó lo ocurrido, concluyó: “Es para estar atenta”.