Los alquileres aumentarán un 220% en mayo: cuáles son los montos

En la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, un monoambiente se alquila hoy por 365.546 pesos mensuales mientras que un dos ambientes se alquila por 422.502 pesos mensuales y uno de tres ambientes por 567.747 pesos, según el portal de inmuebles Zonaprop.

Actualmente, quienes firman nuevos contratos lo están haciendo con actualizaciones cada 3 ó 6 meses.

alquileres.jpg

De acuerdo a la última encuesta nacional de Inquilinos Agrupados, que mide la situación de los alquileres en CABA, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe, 9 de cada 10 contratos firmados luego de la derogación de la ley de alquileres se actualiza cada 6 meses o menos: el 28,9% lo hace cada 6 meses, el 21% cada 4, el 35,7% cada 3, un 2,7% cada 2 y el 3,2% mensualmente.

Qué dicen las firmas de alquileres sobre la oferta

Reporte Inmobiliario reportó que, aunque no se percibe una baja contundente en los valores, los precios se acercan a un "amesetamiento" por efecto de la misma oferta ampliada.

La firma indicó que “resulta evidente que la oferta que se incorpora lo hace partiendo de un precio inicial más reducido que la que se ofertada hacia fines del año pasado. Esto produjo una estabilización del precio medio en las unidades de 1 y 2 ambientes e incluso bajas del valor medio de alquiler de las unidades de 2 y 3 dormitorios”.

Marta Liotto, ex presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), expresó que “la ley de alquileres, aunque derogada, sigue generando muchas complicaciones para las economías de las familias”.

Y agregó que “esperamos que no haya una vuelta atrás, que no se retrotraiga el DNU y se vuelva a esa ley. Tanto los inquilinos como los propietarios no soportarían volver atrás”.