Los bancos aplican otra suba en el plazo fijo y ofrecen hasta un 55% anual

Las tasas de los plazos fijos volvieron a repuntar este martes en medio de un escenario de menor liquidez en el mercado, con algunas entidades ofreciendo hasta un 55% anual a 30 días. Este incremento se produce en un contexto de ajuste monetario, acompañado de la inestabilidad en las tasas de cauciones bursátiles y Lecaps.
Según el comparador de tasas del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos a un mes varía entre 38% y 55%, dependiendo del banco.
Las tasas de los bancos para los plazos fijos oscilan entre el 38% y el 55%.
Con una inflación mensual cercana al 2%, los plazos fijos se consolidan como una alternativa rentable en términos reales, ya que la Tasa Efectiva Mensual (TEM) alcanza un máximo de 4,5%, más del doble del índice de precios.
Respecto a los plazos y montos mínimos, cada entidad bancaria define sus propias reglas, aunque en general se mantiene la estructura habitual de 30 días. Los intereses ofrecidos dependen del tipo de plazo fijo: tradicional, con renovación automática o con condiciones especiales para clientes digitales.
Con estas características, los plazos fijos recuperan atractivo frente a la inflación, aunque los especialistas advierten que el incremento de tasas se enmarca dentro de un contexto de gran volatilidad financiera y monetaria.
Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este martes 19 de agosto de 2025
- Banco CMF 55% TNA
- Bancor 48,5%
- Banco Hipotecario 48,5% (para no clientes, en el caso de clientes es de 45,5%)
- Cuenta DNI 48%
- Banco Galicia 47%
- Reba 46%
- Banco de Tierra del Fuego 46%
- Banco Voii 46%
- Banco Mariva 45%
- Banco Bica 45%
- Ualá 45%
- Banco Meridian 45%
- Banco Credicoop 44%
- Banco Nación 44%
- Banco de Corrientes 44%
- Banco del Sol 44%
- Crédito Regional Compañía Financiera 44%
- Banco Provincia 43%
- Banco Macro 43% (preferencial y selecta por canales digitales, hasta $5 millones)
- Banco Comafi 43%
- ICBC 42,85%
- Bibank 42%
- Banco Santa Fe 40%
- Banco Santa Cruz 40%
- Banco Entre Ríos 40%
- Banco San Juan 40%
- BBVA 40%
- Santander 38%
- Banco Julio 38%
- Banco del Chubut 38%
- Banco Dino 38%
