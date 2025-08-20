Los bancos aplican otra suba en el plazo fijo y ofrecen hasta un 55% anual

Los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual.

Las tasas de los plazos fijos volvieron a repuntar este martes en medio de un escenario de menor liquidez en el mercado, con algunas entidades ofreciendo hasta un 55% anual a 30 días. Este incremento se produce en un contexto de ajuste monetario, acompañado de la inestabilidad en las tasas de cauciones bursátiles y Lecaps.

Según el comparador de tasas del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos a un mes varía entre 38% y 55%, dependiendo del banco.

Las tasas de los bancos para los plazos fijos oscilan entre el 38% y el 55%. Con una inflación mensual cercana al 2%, los plazos fijos se consolidan como una alternativa rentable en términos reales, ya que la Tasa Efectiva Mensual (TEM) alcanza un máximo de 4,5%, más del doble del índice de precios.

Respecto a los plazos y montos mínimos, cada entidad bancaria define sus propias reglas, aunque en general se mantiene la estructura habitual de 30 días. Los intereses ofrecidos dependen del tipo de plazo fijo: tradicional, con renovación automática o con condiciones especiales para clientes digitales.

Con estas características, los plazos fijos recuperan atractivo frente a la inflación, aunque los especialistas advierten que el incremento de tasas se enmarca dentro de un contexto de gran volatilidad financiera y monetaria. Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este martes 19 de agosto de 2025 Banco CMF 55% TNA

Bancor 48,5%

Banco Hipotecario 48,5% (para no clientes, en el caso de clientes es de 45,5%)

Cuenta DNI 48%

Banco Galicia 47%

Reba 46%

Banco de Tierra del Fuego 46%

Banco Voii 46% Banco Mariva 45%

Banco Bica 45%

Ualá 45%

Banco Meridian 45%

Banco Credicoop 44%

Banco Nación 44%

Banco de Corrientes 44%

Banco del Sol 44%

Crédito Regional Compañía Financiera 44%

Banco Provincia 43% Banco Macro 43% (preferencial y selecta por canales digitales, hasta $5 millones)

Banco Comafi 43%

ICBC 42,85%

Bibank 42%

Banco Santa Fe 40%

Banco Santa Cruz 40%

Banco Entre Ríos 40%

Banco San Juan 40%

BBVA 40%

Santander 38%

Banco Julio 38%

Banco del Chubut 38%

Banco Dino 38%

