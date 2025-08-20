miércoles 20 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de agosto de 2025 - 11:05
Economía.

Los bancos aplican otra suba en el plazo fijo y ofrecen hasta un 55% anual

Los plazos fijos subieron hasta 55% anual en algunos bancos, en un contexto de baja liquidez y fuerte ajuste monetario. Los detalles.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual.

Los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55% anual.

Las tasas de los plazos fijos volvieron a repuntar este martes en medio de un escenario de menor liquidez en el mercado, con algunas entidades ofreciendo hasta un 55% anual a 30 días. Este incremento se produce en un contexto de ajuste monetario, acompañado de la inestabilidad en las tasas de cauciones bursátiles y Lecaps.

Lee además
Cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 23 de junio.
Economía.

Plazo fijo: las tasas de interés de cada banco para este miércoles 23 de julio
Los porcentajes exactos de las tasas de interés de cada banco.
Economía.

Plazo fijo: ¿Cuál es la tasa de interés de cada banco?

Según el comparador de tasas del Banco Central (BCRA), la Tasa Nominal Anual (TNA) para depósitos a un mes varía entre 38% y 55%, dependiendo del banco.

Las tasas de los bancos para los plazos fijos oscilan entre el 38% y el 55%.

Con una inflación mensual cercana al 2%, los plazos fijos se consolidan como una alternativa rentable en términos reales, ya que la Tasa Efectiva Mensual (TEM) alcanza un máximo de 4,5%, más del doble del índice de precios.

Respecto a los plazos y montos mínimos, cada entidad bancaria define sus propias reglas, aunque en general se mantiene la estructura habitual de 30 días. Los intereses ofrecidos dependen del tipo de plazo fijo: tradicional, con renovación automática o con condiciones especiales para clientes digitales.

Con estas características, los plazos fijos recuperan atractivo frente a la inflación, aunque los especialistas advierten que el incremento de tasas se enmarca dentro de un contexto de gran volatilidad financiera y monetaria.

Cuánto rinde poner plata en un plazo fijo hoy.
Cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 23 de junio.

Cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 23 de junio.

Plazo fijo: qué tasa paga cada banco, este martes 19 de agosto de 2025

  • Banco CMF 55% TNA
  • Bancor 48,5%
  • Banco Hipotecario 48,5% (para no clientes, en el caso de clientes es de 45,5%)
  • Cuenta DNI 48%
  • Banco Galicia 47%
  • Reba 46%
  • Banco de Tierra del Fuego 46%
  • Banco Voii 46%
Cuánto rinde poner plata en un plazo fijo hoy.
  • Banco Mariva 45%
  • Banco Bica 45%
  • Ualá 45%
  • Banco Meridian 45%
  • Banco Credicoop 44%
  • Banco Nación 44%
  • Banco de Corrientes 44%
  • Banco del Sol 44%
  • Crédito Regional Compañía Financiera 44%
  • Banco Provincia 43%
Cuánta tasa me ofrecen los bancos.
  • Banco Macro 43% (preferencial y selecta por canales digitales, hasta $5 millones)
  • Banco Comafi 43%
  • ICBC 42,85%
  • Bibank 42%
  • Banco Santa Fe 40%
  • Banco Santa Cruz 40%
  • Banco Entre Ríos 40%
  • Banco San Juan 40%
  • BBVA 40%
  • Santander 38%
  • Banco Julio 38%
  • Banco del Chubut 38%
  • Banco Dino 38%

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Plazo fijo: las tasas de interés de cada banco para este miércoles 23 de julio

Plazo fijo: ¿Cuál es la tasa de interés de cada banco?

Cuánto dinero se requiere para invertir en plazo fijo y llegar a $1 millón en intereses

Quiniela de Tucumán: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 20 de agosto

Horror en Chaco: encuentran el cuerpo de una mujer en un aljibe

Lo que se lee ahora
Imagen alusiva
Informe.

Jujuy lidera el ranking de provincias donde los alumnos tienen menos encuentros con amigos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Matías Jurado. video
Crimen.

Revelan detalles estremecedores de lo que Matías Jurado hacía por las noches

Casa del presunto asesino serial. video
Jujuy.

Los escalofriantes descubrimientos en la casa del presunto asesino serial de Jujuy

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero. video
Investigación.

Revelaron qué comidas vendía el presunto asesino serial en su barrio de Jujuy

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti
Crimen.

Las condiciones del presunto asesino serial de Jujuy para estar en el penal de Gorriti

Imagen alusiva
Informe.

Jujuy lidera el ranking de provincias donde los alumnos tienen menos encuentros con amigos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel