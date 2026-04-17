Los salarios cayeron otra vez en febrero y van perdiendo 4,3% en seis meses

Los salarios registrados volvieron a perder frente a la inflación en febrero y profundizaron una tendencia que ya lleva seis meses consecutivos de caída real. Según los datos difundidos por el INDEC, los haberes de trabajadores públicos y privados aumentaron en promedio 1,8% durante ese mes, mientras que la inflación fue de 2,9% , lo que implicó una nueva pérdida de poder adquisitivo.

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De acuerdo con el análisis realizado sobre la base de esos datos oficiales, en febrero el salario registrado sufrió una baja real de 1,1%. Si se observa el comportamiento de los últimos seis meses, el recorte acumulado llega al 4,33% , lo que muestra un deterioro sostenido del ingreso formal.

Al desagregar los números, los salarios del sector público subieron 2,3% en febrero , mientras que los del sector privado registrado aumentaron 1,6% . Sin embargo, ambos quedaron por debajo del índice inflacionario del mes.

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Eso significa que los trabajadores estatales perdieron 0,55% de su poder adquisitivo real, mientras que en el sector privado la caída fue aún mayor, con un retroceso de 1,3%.

Si se toma como referencia el inicio del gobierno de Javier Milei, la pérdida real de los salarios registrados asciende al 8,87%. En ese período, los empleados públicos fueron los más perjudicados, con una caída acumulada del 18,35% en su poder de compra. En cambio, en el sector privado el retroceso fue de 3,54%.

Crece la preocupación por marzo y por la situación de las familias

Las perspectivas para marzo tampoco aparecen favorables. Distintos analistas ya anticipaban una nueva caída del salario real, en un contexto en el que la inflación se ubicó en 3,4%, su nivel más alto desde marzo de 2025.

El deterioro del ingreso también empieza a reflejarse en otros indicadores. Uno de ellos es la mora de las familias, que en febrero llegó al 11,2%, el nivel más alto desde comienzos del milenio. En paralelo, el endeudamiento irregular de los hogares se encuentra en su punto más elevado desde 2004 y ya se multiplicó más de cuatro veces desde octubre de 2024.

menos empleo y menos empresas

A la pérdida salarial se suman además otros datos preocupantes del mercado laboral. Entre enero de 2025 y enero de 2026 se perdieron 124.735 puestos registrados, lo que representa una baja de 1,2%. Si la comparación se hace desde noviembre de 2023, el recorte llega a 322.412 empleos, equivalente a una caída de 3,1%.

El ajuste también impactó en el entramado productivo. Solo en enero se perdieron 1.632 empleadores del sector privado. Eso equivale al cierre de más de 77 empresas por día laboral. Desde el inicio del actual gobierno, la destrucción acumulada alcanza a 24.240 empresas.