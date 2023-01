Lucio Dupuy: la tremenda confesión de una de las acusadas. 

“Cuando llegué a la casa, lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. No importa qué, porque no viene al caso. Entonces lo tomé del brazo y le pegué varias pataditas en la cola. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí donde la verdad, ni sé por qué tampoco”, dijo y comenzó a llorar.

Siguiendo con su relato, la acusada indicó que “no le encuentro una explicación todavía. Sé que lo lastimé, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado”.

“Cuando estábamos en la ducha vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, no sé, lo saqué de la ducha, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Después lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo”, continuó.

Declaración Abigail Páez pidió declarar y contar su versión sobre lo sucedido. Twitter

Páez, en este tramo de su relato, explicó el momento en que, según su versión, Lucio perdió el conocimiento: “Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que está él estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé”.

La mujer explicó que intentó reanimarlo: “Le intente hacer RCP. No sé si lo hice bien o mal o si pudo haberlo lastimado más porque no sabía cómo hacer la maniobra como correspondía”.

“En ese momento, lo levanté a upa y traté de ponerlo en mi hombro para que estuviera bien acomodado y no se me cayera. En ese momento el vómito cuando estábamos por salir de casa, no sé si en el comedor. Largó como una bilis, un vómito transparente. Y nada, después lo lleve a la salita. Ahí llegamos al hospital y me dijeron que había fallecido, que no tenía vida”, finalizó.

Los estremecedores resultados de la autopsia de Lucio Dupuy

“Ambas imputadas podrían recibir prisión perpetua si son declaradas culpables de “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”, según lo postulado por el Ministerio Público Fiscal, integrado por Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Marcos Sacco.

Durante el juicio, se conocieron los estremecedores detalles de la autopsia de Lucio. El nene no solo presentaba lesiones de la fecha del crimen, sino que tenía marcas en el cuerpo “de vieja data” y, antes de su muerte, había sido asistido médicamente al menos cinco veces en tres meses por traumatismos varios.

El médico forense que le realizó la autopsia a la víctima, Juan Carlos Toulouse, leyó el informe en la audiencia en el que se detalla que el chico falleció a causa de una “feroz golpiza” y que presentaba “lesiones en varias partes del cuerpo”. Además, fue víctima de “abusos sexuales recientes y de vieja data”.

“Presentaba un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 a 8 días”, especificó el perito y aclaró que “hubo una agresión puntual que le provocó la muerte” al generar una hemorragia interna. También el cuerpo presentó marcas de quemaduras y mordidas.