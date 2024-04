Manuel Adorni: “La motosierra es eterna, no tiene fin”

El vocero lo dijo luego que Javier Milei en la cena de la Fundación Libertad, defendiera su programa económico, donde hizo alusión a la motosierra: “La manga de pifiadores dijeron ‘es muy poquito de motosierra y mucho de licuadora’. Pregunten qué pasó con las transferencias discrecionales y los intermediarios. La mayor parte del ajuste es motosierra”, sentenció.

El plan económico

Adorni afirmó además que el plan económico es “sostenible en el tiempo” y reiteró que los integrantes del Gobierno no son improvisados. “Nosotros no tomamos decisiones que no sean sostenibles en el tiempo. No somos improvisados y todo lo que hacemos lo hacemos a sabiendas de que lo que hacemos es sostenible en el tiempo. En el caso del superávit no solo es sostenible, sino que es el inicio de lo que estamos haciendo”, sostuvo.

Afirmó que el superávit “no es un tema aislado, es la pieza fundamental de un montón de otras cuestiones que incluye el crecimiento, más recortes, que en algún momento van a implicar cambios en el sistema impositivo argentino tal como lo conocemos”.

“Son partes de una política que es mucho más amplia. La sostenibilidad del superávit es mucho más amplio. Nuestro objetivo final es la baja drástica de impuestos. Es mucho más amplio que el recorte de una partida presupuestaria”, añadió.

“Encaminada la estabilidad, o lo que entendemos que nos estamos encaminando seriamente, nuestra prioridad es recuperar la actividad económica y liberar las fuerzas productivas”, y dio algunos datos económicos.

Mencionó los informes de consultoras que hablan de una fuerte baja en la inflación y hasta de una deflación, y pronosticó buenos números para mayo. “En base a predicciones indican que la inflación de abril estaría dando en torno al dígito”.

Manuel Adorni y la Ley Bases

Adorni habló del debate en Diputados sobre la Ley Bases, y dijo que “hay un montón de puntos que van en camino de devolverle la libertad a los argentinos y liberar fuerzas productivas y recuperar más rápidamente la actividad económica”.

“El Gobierno del presidente Milei es uno de los que seguramente va a quedar en los libros de historia por haber sentado las bases del desarrollo para una Argentina distinta a la que conocimos hasta aquí, una Argentina decididamente decadente. Ojalá sea hoy el inicio de una larga historia por delante”, subrayó.

Polémica por las universidades

Al ser consultado sobre la situación de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en medio de la discusión por los fondos universitarios, dijo: “El Presidente Milei destaca permanentemente el trabajo que hace en todas las áreas que le compete. No sé por qué habría que responsabilidad a la ministra, de hecho el tema presupuestario, de transferencias, ya estaba acordado, transferido. No hay nada que achacarle a nadie, menos a la ministra Pettovello que hace un trabajo maravilloso”.